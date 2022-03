Rizzo: maggioranza italiani contraria all’invio di armi in Ucraina. Sì alla pace

“La maggioranza degli italiani è contraria all’invio di armi e soldati… (ma non fa notizia). E Mentre il Governo Draghi manda armi fuori per la guerra, il Paese veleggia verso il fallimento”.

Lo ha dichiarato su Twitter il segretario del Partito Comunista Marco Rizzo, citando il sondaggio pubblicato 3 giorni fa da Termometro Politico.

“Quello che ci fanno vedere in Tv – ha aggiunto Rizzo – non è giornalismo, è propaganda. Una gigantesca operazione per condizionare l’opinione pubblica e, alla fine, per farci entrare in guerra direttamente. Come Paese intero, con armi, soldati e quant’altro. Continuiamo a dire: Contro la guerra, Per la pace.

Serve uno sciopero generale contro l’invio di armi in Ucraina e nei teatri di guerra. Bisogna rispettare l’art. 11 della Costituzione”.