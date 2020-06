Ritrovato nel quartiere di Vadino di Albenga ragazzino che si era perso

Albenga. Momenti di viva apprensione nel tardo pomeriggio di ieri per un quattordicenne torinese in vacanza a Borghetto Santo Spirito che in piazza del Popolo ha avvicinato un agente della Polizia locale per segnalare la «scomparsa» di un amico.

Il ragazzino ha riferito che l’amico, presumibilmente in zona mare, si era allontanato senza aver con sé né i documenti né il cellulare.

Non vedendolo tornare, preoccupato, si è rivolto alla polizia locale fornendo una dettagliata descrizione.

A quel punto sono iniziate le ricerche del ragazzo che è stato trovato, un po’ spaventato e preoccupato, nel quartiere di Vadino.