Rissa tra marocchini: due feriti di cui uno arrestato

La Polizia ha arrestato ieri in via Anfossi un marocchino di 22 anni per lesioni personali aggravate.

Tutto succede in via Prestinari dove due marocchini, l’arrestato ed un 29enne entrambi con precedenti di Polizia, litigano per futili motivi.

All’improvviso il 29enne colpisce al volto il 22enne il quale risponde colpendo il rivale con calci e pugni anche quando quest’ultimo era a terra.

Gli agenti della Questura, su segnalazione di un cittadino, sono riusciti a fermare la lite arrestando il 22enne per lesioni personali.

Entrambi sono stati portati in ospedale con trauma cranico e prognosi riservata per il 29enne e 30 giorni di referto per l’arrestato per la frattura ad un dito della mano che è stato messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.