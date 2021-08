Ripartono i corsi de, La valigia dell’attore, la scuola di recitazione di Sturla offre al pubblico due presentazioni pratiche gratuite

Ripartono i corsi de, La valigia dell’attore, alla Scuola di Recitazione e Comunicazione LiguriAttori (Piazza Sturla, 1) diretta da Federica Ruggero e Luigi Marangoni.

Un nuovo anno accademico nel totale rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid che parte da due giornate di prove gratuite del corso di Recitazione: lunedì 27 e martedì 28 settembre, infatti, il pubblico avrà la possibilità di provare gratuitamente il corso “La valigia dell’attore”.

Un’occasione per conoscere in modo pratico e concreto il programma didattico, i docenti responsabili e per mettersi in gioco facendo una prova “sul campo” senza alcun impegno.

Entrambi gli incontri, che si svolgeranno in doppio turno dalle 18 alle 19.30 oppure dalle 20.30 alle 22, sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria.

«Anche quest’anno apriamo le porte della nostra scuola per dare al pubblico l’opportunità di provare il nostro corso di recitazione prima di iscriversi – spiega la direttrice di LiguriAttori Federica Ruggero –

Il corso non è rivolto esclusivamente a chi sogna di muovere i primi passi nel settore del teatro e della recitazione, ma è utile soprattutto a chi vuole superare la timidezza, sentirsi più sicuro e migliorare il rapporto con se stesso e con gli altri.

Mai come in questo momento di incertezza, confusione, in cui tutti abbiamo provato la distanza, abbiamo bisogno di ritrovare la connessione con noi stessi e con gli altri e di potenziare l’ascolto di ciò che ci circonda.

Il nostro primo anno si incentra proprio sul tema della relazione, ovvero come entrare in contatto con le proprie emozioni, come trasmetterle attraverso il corpo e la voce e come farle arrivare al di là del palcoscenico».

“La valigia dell’attore” è un corso di recitazione articolato complessivamente su tre anni – ma si può decidere di frequentare anno per anno o entrare direttamente a un livello più avanzato in caso di allievi non principianti – nei quali si affrontano gli aspetti tecnici, la sensibilità e le attitudini fondamentali relative a corpo, voce, respirazione diaframmatica, improvvisazione, dizione, recitazione, gestione dello spazio scenico, presenza.

Il corso è curato dai docenti Luigi Marangoni e Federica Ruggero, affiancati da attori professionisti e registi, che quest’anno sono: Raffaele Casagrande, Cristina Pasino, Marco Taddei ed Elena Vivaldi.

Al termine di ogni anno è previsto uno spettacolo finale in un teatro cittadino, che quest’anno si è svolto al Sipario Strappato di Arenzano con pubblico in presenza e in streaming.

Per partecipare alle presentazioni pratiche gratuite è obbligatoria la prenotazione compilando il form sul sito www.liguriattori.it. Secondo le normative del momento, per accedere alle prove, che si svolgono in uno spazio chiuso, è richiesto green pass o tampone delle 48 ore precedenti.

«I nostri corsi attualmente sono previsti in presenza ma, nel caso in cui la situazione non lo permettesse, siamo pronti a coinvolgere i nostri allievi in lezioni online altrettanto interessanti – prosegue Luigi Marangoni, direttore della scuola insieme a Federica Ruggero.

Nell’ultimo anno, a causa delle restrizioni, abbiamo sperimentato e poi collaudato la modalità di insegnamento on line, che seppur molto diversa ci ha permesso di coinvolgere i nostri allievi in progetti nuovi e originali, come la partecipazione a radiocommedie e radiodrammi, trasmessi in diretta streaming.

Ci siamo resi conto sul campo che la modalità on line permette di lavorare molto su aspetti specifici come la voce e allenare il ritmo, la concentrazione, l’ascolto».

Il corso “La valigia dell’attore” è aperto a tutti a partire dai 15 anni in su; le classi sono composte da un minimo di 10 a un massimo di 20 allievi per gruppo. La frequenza è di una volta alla settimana per due ore, dalle 20 alle 22 da ottobre a metà giugno.

Informazioni: https://www.liguriattori.it/ – Tel. 370 32 86 487 / email: liguriattori@gmail.com