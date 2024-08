Riparato guasto ferroviario a Varazze: circolazione tornata regolare

I lavori in corso sulle tratte ferroviarie Genova-Torino

Questa mattina, intorno alle 7, un guasto alla linea ferroviaria Ventimiglia-Genova ha causato disagi a Varazze. I tecnici sono intervenuti prontamente, riparando il guasto e ripristinando la circolazione ferroviaria. I ritardi registrati sono stati di basso impatto.

Lavori di manutenzione straordinaria sulla linea Genova-Torino

Da sabato 17 agosto sono in corso importanti lavori di manutenzione straordinaria sulla linea ferroviaria Genova-Torino, a cura di Rete Ferroviaria Italiana. Gli interventi, che interesseranno il tratto tra Trofarello e Asti, proseguiranno fino al 30 agosto.

Modifiche alla circolazione e servizi alternativi

Per garantire il servizio, è stato predisposto un collegamento bus tra Trofarello e Asti per i treni regionali veloci tra Torino Porta Nuova e Genova, nonché per la linea SFM 6 (Torino-Asti) con fermate intermedie.

I treni Intercity Torino-Salerno, Bardonecchia/Torino-Genova, Torino-Genova/Savona, e gli Intercity Notte delle relazioni Torino-Salerno, Torino-Reggio Calabria e Torino-Lecce subiranno deviazioni, con perdita di alcune fermate e tempi di percorrenza allungati. Corse bus aggiuntive saranno disponibili per le fermate soppresse.

Da Torino, Trofarello rimane raggiungibile tramite le linee del Servizio Ferroviario Metropolitano.

Trenitalia avvisa che i servizi bus potrebbero subire modifiche agli orari e tempi di percorrenza variabili, anche a causa del traffico stradale.

Si consiglia quindi di valutare attentamente la ripianificazione del proprio viaggio.