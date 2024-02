Nel primo pomeriggio di ieri, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di La Spezia, in collaborazione con la sezione nautica del distaccamento portuale, è intervenuta nel Comune di Riomaggiore all’interno del suggestivo Parco Nazionale delle Cinque Terre per soccorrere una persona colta da malore lungo un sentiero.

La turista, una donna di circa 65 anni, si è sentita male mentre percorreva il sentiero che conduce a Punta Castagna, nei pressi del suggestivo “Seno Di Canneto”.

Dopo essere stata raggiunta via terra dal personale dei Vigili del Fuoco di La Spezia, supportato dal Soccorso Alpino locale, è stata trasportata sulla spiaggia sottostante, dove è stata recuperata da una imbarcazione attrezzata per le operazioni di ricerca e soccorso in mare (SAR).

Successivamente, la turista è stata trasferita via mare al molo di Portovenere, dove è stata affidata ai sanitari del servizio di emergenza 118.

Le operazioni di soccorso sono state coordinate dalla sala operativa della Capitaneria di Porto di La Spezia.

