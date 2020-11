Riolfo: Governo agisca subito per ripristino collegamenti Colle Tenda e Cuneo-Ventimiglia

“Il collegamento stradale che attraversa il Colle di Tenda e la tratta ferroviaria Torino-Cuneo-Ventimiglia-Nizza sono strategiche non soltanto per la Liguria, ma anche per il Nord est e l’Europa. Occorre quindi che il Governo Conte agisca al più presto per ripristinare i collegamenti, ancora interrotti dopo l’ondata di maltempo degli inizi di ottobre che ha duramente colpito il Ponente ligure. Il nostro territorio non può essere sempre abbandonato a se stesso”.

Lo ha dichiarato oggi la consigliera regionale Mabel Riolfo (Lega).

“Pertanto – ha spiegato Riolfo – oggi in consiglio regionale ho sottoscritto un ordine del giorno che impegna la giunta regionale ad attivarsi nei confronti del Governo in merito alla ricostruzione immediata del collegamento stradale attraverso il Colle di Tenda e alla valutazione immediata di un Piano di ripristino delle infrastrutture e di eventuali nuove opere, garantendo una tempistica certa.

Per quanto riguarda il collegamento ferroviario, il documento approvato in aula prevede di riaprire in tempi brevissimi la tratta fra Ventimiglia e Cuneo con l’esecuzione delle opere necessarie alla messa in sicurezza al fine di spezzare l’attuale isolamento dei territori liguri, piemontesi e francesi, di prevedere un significativo rafforzamento del numero di coppie di treni, di valutare la possibilità di utilizzo di treni alimentati a idrogeno sulla tratta italiana e francese.

Inoltre, verrà istituito un tavolo regionale di confronto con la partecipazione degli assessori competenti per poter interloquire con i responsabili di Regione Piemonte, Région PACA e Governo, allo scopo di seguire in modo congiunto lo stato di ripristino”.