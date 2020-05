Rinviato lo show di Fresu e Bonaventura al Sociale Camogli

Lo spettacolo “In maggiore” di Paolo Fresu e Daniele Bonaventura, previsto al Teatro Sociale di Camogli per il 17 maggio è rinviato alla prossima stagione

Il rimborso dei biglietti relativo, come previsto dal decreto legge del 17 marzo 2020, avverrà attraverso l’emissione di voucher al portatore, anziché mediante rimborso monetario. I voucher andranno richiesti mediante il portale Vivaticket.it tramite la funzione “VIVAvoucher” e saranno spendibili entro un anno dall’emissione sullo stesso portale e presso le biglietterie del teatro per l’acquisto di nuovi titoli di accesso per prossimi eventi in calendario. LeProloco di Camogli e Recco sono disponibili ad assistere i clienti che avessero difficoltà nella pratica di richiesta voucher tramite il portale.