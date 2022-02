Ricercato ruba al supermercato ma viene arrestato da poliziotto fuori servizio

Un 32enne è stato arrestato dalla Polizia in esecuzione di misura di custodia cautelare in carcere emessa lo scorso dicembre dal Tribunale di Vicenza, denunciandolo anche per rapina.

Ieri sera un poliziotto del Commissariato Cornigliano che, libero dal servizio si trovava in un supermercato, ha notato l’uomo entrare nel negozio e, dopo un breve giro tra gli scaffali, oltrepassare le casse con un vistoso rigonfiamento sotto al giubbotto.

Richiamato dal cassiere, l’uomo si è dato alla fuga, l’agente lo ha inseguito per un lungo tratto durante il quale il fuggitivo ha cercato di far perdere le proprie tracce attraversando di continuo la strada trafficata, mettendo in pericolo inseguitore ed automobilisti.

Una volta raggiunto ha spintonato l’agente, che nel frattempo si era qualificato, per cercare di guadagnarsi l’impunità, ma senza successo.

L’uomo è stato condotto in Questura dove, a seguito di fotosegnalamento, è emerso un provvedimento di cattura, dovendo egli scontare 6 mesi e 20 giorni di carcere per reati inerenti il patrimonio.

Il maltolto, una bottiglia di liquore, è stato riconsegnato al negozio.