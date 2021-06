Riaprono oggi le Piscine di Casella

La nuova gestione affidata a My Sport

Riaprono le Piscine di Casella, nel cuore dell’Appennino Ligure in Valle Scrivia.

Qui il ventaglio delle offerte è davvero ampio con solarium, scivoli, nuoto libero, acqua fitness, corsi di nuoto adulti e bambini, centro estivo, bar e ristorante interni.

La nuova gestione estiva è affidata alla MySport, realtà genovese di consolidata esperienza nel settore dell’impiantistica sportiva e del benessere, che raggruppa 8 società sportive, e che da anni è al timone di primarie strutture tra le quali spicca “Sciorba”, il polo natatorio più grande della Liguria.

“Con l’estate ormai alle porte, siamo all’inaugurazione delle Piscine Comunali di Casella, – spiega Massimo Fondelli Amministratore Delegato My Sport – dopo le ultimissime rifiniture in una location ricca di fascino immersa nel verde.”

Parte dunque Casella con la nuova esperienza My Sport per l’estate 2021, da giugno a settembre. Ben 3 le piscine a disposizione: una piscina da 25 metri con 5 corsie, una vasca di scivoli, una vasca con acqua bassa per baby e relax

“Casella rappresenta un’ottima alternativa alle spiagge affollate, alle piscine cittadine ed è una valida soluzione per le famiglie con bambini che qui trovano tutto quello che serve per godersi il tempo libero in qualità e sicurezza”, prosegue Massimo Fondelli. “Abbiamo attrezzato il solarium rinnovando ombrelloni e lettini per rendere le postazioni comode e accoglienti. La propensione delle Piscine di Casella è sempre stata quella di dare sollievo ad una valle e soddisfare i desideri di chi scappa dalla città, e noi vogliamo continuare ad appagare queste aspettative”.

E si perché la bella stagione e il caldo di questi ultimi giorni richiamano la voglia di acqua, e un tuffo in piscina di questi tempi rappresenta una vera liberazione. “Girando oggi intorno alle piscine abbiamo registrato in paese una bella attesa per la riapertura. E comprendiamo anche l’attenzione dei genitori verso l’avvio del Centro Estivo”.

Le Piscine di Casella sono in Via Aldo Moro 1, adiacenti alla stazione della Ferrovia Genova-Casella servita dal comodo e scenografico “Trenino di Casella”. Da Genova la piscina dista circa 40 minuti in auto, è consigliato uscire al casello di Busalla dell’autostrada A7 Genova – Serravalle Scrivia, proseguire per Savignone e quindi per Casella. Le Piscine sono aperte dal lunedì alla domenica (dalle 9 alle 19). E’ consigliata la prenotazione alla mail info@piscinecasella.com (posti ad esaurimento).