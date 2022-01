Rex Orange County torna con “Keep it up”, il giovane talento britannico amato per il suo sofisticato pop jazz, hip hop e cantautorato

Rex Orange County torna con “Keep it up”, è disponibile in digitale il nuovo singolo del giovane e talentuoso cantautore britannico REX ORANGE COUNTY, che ha incantato il mondo con il suo sound tra jazz, hip hop e bedroom pop. Il singolo anticipa “WHO CARES?”, il suo atteso nuovo album in uscita l’11 marzo 2022

“KEEP IT UP” è accompagnato da un video in cui Rex danza libero per le affollate strade del centro di Amsterdam, mentre si esibisce accompagnato da Benny Sings, musicista con cui ha dato vita al suo prossimo album “WHO CARES?” nel suo studio di registrazione di Amsterdam.

La release di “KEEP IT UP” segna il ritorno in grande stile di Rex Orange County, dopo la pubblicazione dell’EP “Live at Radio City Music Hall”, registrato durante i suoi due show sold out al Radio City Music Hall di New York (2020), prima dell’inizio del tour internazionale “Pony”, interrotto a Berlino a causa del Covid-19.

La pandemia e la conseguente interruzione del tour hanno fatto parte del processo creativo di Rex Orange County e hanno reso possibile la genesi del nuovo album. Dopo aver trascorso il 2020 in quarantena in Gran Bretagna, Rex si è recato ad Amsterdam durante l’autunno per registrare il disco con Benny Stings, con cui aveva già realizzato il singolo certificato PLATINO “Loving is Easy”.

Quelle che erano iniziate come semplici session senza aspettative, si sono trasformate in 48 ore di registrazione che avrebbero messo le basi per il nuovo progetto discografico. Dieci giorni di collaborazione fianco a fianco con Stings nel suo studio di registrazione, hanno dato vita al quarto album di Rex Orange County, un lavoro da cui traspaiono la gioia e l’entusiasmo del giovane artista, pronto a mettersi di nuovo in gioco.

L’album è arricchito dal prezioso contributo di Tyler, The Creator nel brano “Open a Window”. I due artisti tornano così a collaborare insieme dopo i feat del 2017 contenuti nell’album di Tyler, The Creator “Flower Boy”.

Questa la tracklist di “WHO CARES?”:

“KEEP IT UP”,

“OPEN A WINDOW” (Feat. Tyler, The Creator),

“WORTH IT”,

“AMAZING”,

“ONE IN A MILLION”,

“IF YOU WANT IT”,

“7 AM”,

“THE SHADE”,

“MAKING TIME”,

“SHOOT ME DOWN”

“WHO CARES?”