Regione approva odg De Paoli: no a chiusura corso laurea Fisioterapia alla Spezia

Questa mattina in consiglio regionale è stato approvato all’unanimità un ordine del giorno, presentato dal consigliere leghista Giovanni De Paoli, che impegna la giunta “a prendere contatto con gli enti locali della Spezia per assumere un’iniziativa idonea a contrastare la decisione assunta dall’Università di Genova di sospendere il corso di laurea in Fisioterapia presso la sede spezzina”.

“Sulla decisione – ha spiegato De Paoli – dell’ateneo genovese di ridurre il numero dei corsi universitari in fisioterapia con la soppressione del percorso formativo che ha sede alla Spezia, è quindi intervenuto il consiglio regionale approvando questo documento che punta a raggiungere una soluzione condivisa e a mantenere il corso di laurea nella Città del Levante ligure.

Infatti, la chiusura del corso nella sede spezzina sarebbe fortemente penalizzante per la nostra provincia e quindi vanno fatti tutti gli sforzi necessari per evitare una grave perdita per il nostro territorio.

Il corso è un’importante risorsa lavorativa per i giovani spezzini. Tra le altre cose, attrae molti studenti provenienti da Toscana ed Emilia Romagna anche perché promuove un alto livello di occupazione.

Inoltre, la chiusura comporterebbe sia maggiori costi a carico delle famiglie, dovendo gli allievi spostarsi verso la sede di altra provincia ligure, sia danno sul piano economico non potendo più ospitare gli studenti fuori sede”.