La Giunta comunale di Recco, su proposta del sindaco Carlo Gandolfo, ha approvato la delibera riguardante l’istituzione della “zona scolastica” in via Marconi per garantire una maggiore vivibilità, benessere e sicurezza degli alunni delle scuole. Negli orari di ingresso e uscita, le auto in circolazione dovranno osservare un limite di velocità inferiore a quello previsto per le strade del centro abitato.

Il provvedimento, preso dopo aver constatato la presenza di un consistente traffico pedonale e veicolare, va ad aggiungersi alla chiusura temporanea di via Massone durante l’uscita degli alunni. La realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato collocato nell’intersezione tra via Marconi e via Massone e di un altro attraversamento pedonale in corrispondenza della nuova area di ingresso e uscita in via Marconi.

«La zona scolastica ̶ dichiara Gandolfo ̶ nasce con l’obiettivo di porre in sicurezza i percorsi da casa a scuola ed aumentare la sicurezza dei bambini e dei loro genitori soprattutto durante l’ingresso e l’uscita dagli istituti di via Marconi e di via Massone. Inoltre raggiungere la scuola a piedi, in bici o con altro mezzo sostenibile sarà più facile se nei pressi dell’istituto scolastico riusciremo a creare maggiori condizioni di sicurezza. Ringrazio per il lavoro svolto l’assessore alla pubblica istruzione Davide Manerba e il consigliere delegato alla viabilità Franco Senarega». ABov