Recco: un minuto di silenzio in segno di lutto per covid-19

Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, alle ore 12 del 31 marzo 2020 ha indossato la fascia tricolore, la stessa che ricorda gli allarmi aerei dei devastanti bombardamenti del ’43, poi è iniziato il suono della sirena e si è osservato un minuto di silenzio davanti al palazzo comunale con la bandiera esposta a mezz’asta.

Al termine della cerimonia le note dell’inno nazionale hanno avvolto tutta piazza Nicoloso. Alla cerimonia, per ricordare le vittime del Covid-19 e per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari e per tutti quelli che oggi sono in prima linea a fronteggiare l’emergenza Coronavirus, hanno partecipato anche il presidente del consiglio comunale di Recco Paolo Badalini e il consigliere regionale e comunale Franco Senarega.

Il primo cittadino di Recco ha aderito all’invito avanzato dal presidente Anci per far unire tutti i sindaci d’Italia all’iniziativa proposta dal presidente della provincia di Bergamo, Gianfranco Gafforelli. ABov