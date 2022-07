Recco, Triathlon olimpico internazionale arriva nel Golfo Paradiso per l’edizione numero XVI.

Conto alla rovescia per la sedicesima edizione del Triathlon Olimpico Internazionale che approda a Recco domenica 10 luglio. Un appuntamento storico, al quale parteciperanno atleti di livello internazionale.

La competizione prenderà il via alle ore 13 con la prova di nuoto su 1.500 metri. I triatleti affronteranno i 44 km della frazione in bicicletta e di seguito la frazione corsa che si snoderà su un anello di 2,5 km da ripetere per 4 volte.

Carlo Gandolfoil sindaco di Recco, è stato triatleta olimpico e ha nel suo palmares sportivo la vittoria del titolo World Master Games. Il consigliere delegato Luigi Massone, è atleta di livello internazionale di questo sport.

«Recco è diventata negli anni la destinazione di riferimento di questa disciplina, oltre che per lo straordinario contesto ambientale a fare da sfondo anche per aver dato prova di un’ottima capacità organizzativa. Dedichiamo grande attenzione e sosteniamo questa iniziativa che rappresenta una vetrina nazionale e internazionale in chiave turistica. Tra i nostri obiettivi di crescita c’è il turismo sportivo che costituisce un’opportunità per tutto il territorio». Commentano Gandolfo e Massone

L’evento si avvale del patrocinio e del contributo della Città di Recco e di Regione Liguria. “Icarus Utra”, la rubrica sportiva di SKY Sport, che cura gli sport estremi e quelli di endurance dedicherà un servizio speciale al Triathlon Olimpico Internazionale Città di Recco. ABov