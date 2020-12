La Giunta Gandolfo ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori che interesseranno il tratto litoraneo compreso tra Punta Sant’Anna e il Faro, per rinforzare e allungare di 15 metri il pennello in massi naturali che separa l’alveo del torrente Recco e la spiaggia centrale. Il costo complessivo dell’intervento è di 52.757 euro.

L’opera consiste nell’ampliamento e nell’allungamento del pennello (scogliera) per permettere lo svolgimento in maniera efficace del compito di rallentare la corrente in prossimità della sponda e ridurre i processi erosivi che interessano la spiaggia. Nello stesso tempo l’allungamento del pennello agevolerà il deflusso verso mare delle acque del torrente, aumentandone la velocità, riducendo il deposito dei materiali e limitando l’innalzamento del fondale marino in corrispondenza della foce.

Il progetto è uno degli step previsti per la complessa risistemazione del fronte mare di Recco tra cui il ripascimento della spiaggia centrale – intervento già eseguito con materiale proveniente dal torrente durante la scorsa primavera – e di tutto il fondale della baia centrale.

«E’ compito di questa amministrazione – commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo – affrontare le tematiche dell’erosione costiera, migliorare il waterfront cittadino e rendere più fruibile la spiaggia. L’allungamento della scogliera è la soluzione tecnica migliore per rispondere agli obiettivi di difesa della costa». ABov