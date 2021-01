Recco: in diretta streaming il Giorno della Memoria

La città di Recco celebrerà domani il “Giorno della Memoria”, in occasione della ricorrenza istituita il 27 gennaio di ogni anno per commemorare le vittime dell’Olocausto. L’evento, che a causa dell’emergenza sanitaria sarà trasmesso in diretta streaming sul canale facebook del Comune di Recco (https://www.facebook.com/comunerecco) dalle ore 10.

Ci sarà l’introduzione del sindaco Carlo Gandolfo, le riflessioni su “L’importanza della memoria” di Margherita Penco, studentessa universitaria, che nel corso del suo percorso di studio presso il liceo “Nicoloso da Recco” ha partecipato a un progetto per ricordare la Shoah in classe, e le considerazioni su “La memoria trasmessa” di Danièle Sulewic, consigliere alla Cultura della Comunità Ebraica di Genova. Parteciperà Pietro Speroni, sindaco del Consiglio comunale dei Ragazzi.

Tutti i cittadini potranno prendere parte alla commemorazione, anche se a distanza. «Abbiamo voluto ricordare in questo modo, considerato il particolare periodo che stiamo vivendo – dice il sindaco Carlo Gandolfo – l’immane tragedia. Una spinta a riflettere per non dimenticare gli orrori del passato e imparare a non sottovalutare i segnali di intolleranza e odio che spesso vediamo attraversare il nostro vivere civile e la nostra quotidianità».ABov