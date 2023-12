Recco, grave incidente. Centauro ricoverato in codice rosso.

Un centauro in compagnia della moglie, viaggiavano sulla loro moto quando si sono scontrati, per cause ancora da accertare, con una vettura. L’incidente è avvenuto ieri sera 5 dicembre, verso le ore 20, in piazza Gastaldi a Recco.

Nello scontro con la vettura i due motociclisti sono stati sbalzati dalla sella e caduti a terra. Sono stati subito soccorsi dai passanti e poi dal personale paramedico del 118 chiamato da chi ha prestato assistenza i due malcapitati.

Il marito e la moglie sono stati trasportati al ospedale di San Martino di Genova. Le condizioni sono gravi in particolare per l’uomo ricoverato in codice rosso per un grave trauma cranico.

La donna è stata ricoverata per un trauma cranico ma in codice giallo. In corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. ABov