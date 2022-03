Recco, da Aces Europa la bandiera di Comune Europeo dello Sport 2022

Recco, Aces Europa consegna al sindaco Gandolfo la bandiera di Comune Europeo dello Sport 2022. La cerimonia si svolgerà nella Reggia di Venaria Reale lunedì 21 marzo.

Aces-Europe consegnerà formalmente al sindaco di Recco Carlo Gandolfo la bandiera con la quale Recco potrà fregiarsi del titolo di “Comune Europeo dello Sport 2022”. La cerimonia, avrà luogo lunedì 21 marzo, alle ore 10.30, nella Reggia di Venaria Reale. Durante l’evento tutti i Comuni europei premiati per l’anno 2022 riceveranno la bandiera Aces Europee; sarà consegnata la targa/cartello ai Comuni italiani premiati per l’anno 2022.

«Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento – ha commentato il sindaco di Recco Carlo Gandolfo – L’Amministrazione Comunale sta facendo crescere e qualificare gli impianti e il ricco tessuto associativo del settore. Vantiamo vere eccellenze e questo è il risultato di tanti anni di impegno e dedizione di dirigenti sportivi; allenatori e atleti che hanno fatto della città di Recco un punto di riferimento nel panorama europeo dello sport.

Questo premio è soprattutto dedicato a loro. Ringrazio il consigliere delegato allo sport Luigi Massone e il consigliere delegato agli impianti sportivi Sara Rastelli; per il grande lavoro dedicato ai numerosi progetti che promuovono lo sport per tutti. Recco è stato proclamato “Comune Europeo dello Sport 2022».

Titolo assegnato annualmente da Aces (Association of City European of Sport); associazione no profit con sede a Bruxelles, che dal 2001 consegna i riconoscimenti alle città che dimostrano un costante impegno nella promozione della pratica sportiva. La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social di VistPiemonte e condivisa sulla pagina Fb Aces Europe delegazione Italia. ABov