Rapina in via Cesarea: 21enne tunisino arrestato dai carabinieri

Un 21enne tunisino, con precedenti di polizia e mai rimpatriato, ieri è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova per avere commesso una rapina in un esercizio commerciale di via Cesarea.

Il personale della vigilanza, accortosi della rapina, ha fermato il malvivente straniero che, per divincolarsi, ha sferrato calci e pugni ed è fuggito.

Tuttavia, poco dopo l’uscita, il nordafricano è stato bloccato e arrestato dai militari tempestivamente intervenuti.

La refurtiva è stata recuperata e consegnata al titolare responsabile della rivendita, che ha ringraziato i carabinieri.