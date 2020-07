Rapallo: modifiche al traffico per la Festa Patronale

ATP Rapallo comunica vari spostamenti delle fermate autobus e la chiusura delle vie in centro città. Venerdì 3 luglio in occasione della Santa Messa Solenne, dalle ore 16 verrà chiuso al traffico il capolinea ATP di piazza delle Nazioni e dalle ore 20 Corso Assereto, Corso Italia e parte di Corso Matteotti per cui le linee in transito e in partenza da Rapallo subiranno le seguenti modifiche:

• Linea 75 dalle ore 16 effettuerà capolinea sulla fermata davanti alla Stazione FS e dalle ore 20 effettuerà capolinea in corso Giacomo Matteotti (fronte OVS)

• Linea 98 dalle ore 16 transiterà in corso Assereto (Aurelia) effettuando le fermate davanti alla Stazione FS e dalle ore 20 transiterà in entrambe le direzioni in via della Libertà-via Mons. Giustiniani-lungomare Vittorio Veneto.

• Linea 7 dalle ore 16 transiterà in corso Assereto (Aurelia) effettuando le fermate davanti alla Stazione FS e dalle ore 20 transiterà in entrambe le direzioni in Corso Giacomo Matteotti-via della Libertà.

• Le linee locali effettueranno capolinea in via Milite Ignoto adiacente civico 41 (ristorante Cavallino Bianco), dalle ore 16 transitando in Corso Assereto e dalle ore 20 transitando in lungomare Vittorio Veneto.