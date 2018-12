Rapallo “Circumnavigando Festival” rassegna di Luigi Ciotta

Oggi giovedì 27 dicembre, alle ore 16, in Piazza da Vico di Rapallo, “Tutti in valigia”. Suggestivo spettacolo itinerante di teatro di strada e giocoleria. con Nell’ambito della rassegna Luigi Ciotta presenta “CIRCUMNAVIGANDO FESTIVAL”.

È uno spettacolo che porta indietro nel tempo, divertente e adatto a tutta la famiglia, “Tutti in valigia”: un albergo immaginario, pieno di clienti carichi di vecchie valigie. Sono gli anni 30, la musica accompagna il simpatico facchino nella sua travolgente lotta contro il caos. Tra teatro fisico, clown, cabaret e abilità circensi Luigi Ciotta con la sua semplicità coinvolge e gioca con il pubblico dando vita ad uno spettacolo dal ritmo incalzante e dai numerosi momenti poetici.

Così raccontano o spettacolo di Circumnavigando, divertente sì ma anche portatore di un bel mesaggio: “Tutti i lavori alla lunga risultano noiosi e ripetitivi, così dopo anni trascorsi a trasportare valigie, un bizzarro facchino d’albergo ha imparato a guardare le cose da una prospettiva diversa ed a farne uno spettacolo;

il guardare oltre o forse meglio dentro la mente e dentro di noi per tornare a giocare con niente e con poco staccandosi dalla quotidianità per afferrare l’extra-ordinario”. Sabato 28, al Teatro Auditorium delle Clarisse, ore 21, “E finalmente la neve…!” Nicolò Pagliettini & il Coro Mani Bianche di Chiavari in concerto.

Lo spettacolo è organizzato dall’Unione dei Ciechi e degli Ipovedenti sezione di Chiavari. Dirige il coro: Titta Arpe con Noemi Zerbone e Jenny Costa Con la partecipazione di: Fabrizio Pagliettini chitarra Gianluigi Maggi chitarra Emilio Ranzoni chitarra Dario Dodi percussioni Matteo Scarpenti sax e Francesca Baratta vocalist Guest Star:

il Maestro Luciano Lanfranchi al pianoforte Iacopo Cioni vincitore de La lanterna d’Oro 2018 INGRESSO LIBERO AD OFFERTA, il ricavato andrà all’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti sez. Chiavari. Presenta la serata: Nicolò Pagliettini, che spiega: “Sarà una serata di musica accessibile!!!

Lo scopo è quello di sensibilizzare il pubblico alle problematiche visive. Si tratta di uno spettacolo musicale con riferimento al Natale e ai suoi valori che coinvolgerà persone cieche ed ipovedenti integrate a persone normodotate.

Lo spettacolo sarà tradotto in lingua dei segni per il pubblico non udente”. Ancora Sabato 29, ore 16, piazza Da Vico, un nuovo suggestivo spettacolo itinerante di teatro di strada e giocoleria nell’ambito della rassegna “CIRCUMNAVIGANDO FESTIVAL”… Arrivano i “Fogli Volanti”, spettacolo di circo matto, con Riky, giocoliere equilibrista strano ed eccentrico, è l’unico protagonista di questo show coinvolgente e divertente.

Il folle artista di strada di volta in volta si cimenterà in numeri di alta giocoleria, clowneria, equilibrio. L’esplosione a raffica di gag stupirà chiunque gli capiterà a tiro fino al tanto atteso applauso. Sfidando con coraggio i limiti umani della serietà, dell’equilibrio e della gravità, Riky mostrerà diversi numeri del repertorio circense, fra cui l’attesissimo e originalissimo «equilibrio mostruoso».

E non finisce qui… Continuano infatti le visite alla Casa di Babbo Natale, monumentale e fiabesca installazione che non eguali nel panorama nazionale, progettata e realizzata totalmente A MANO da Oriana Pagan e Ilaria Costa.

Tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 19. Animazione e laboratori per bambini anche a Villa Queirolo, dove ha luogo anche l’8° edizione della Mostra Concorso “Presepi a Rapallo”. La festa continua… regalando ancora tanto divertimento, stupire e magia… ABov