Rapallo, accoltellamento all’alba.Fermato un 17enne.

Rapallo, fermato un ragazzo dell’età di 17 anni. La vittima, un tunisino dell’età di 28 anni, versa in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita.

Identificato e denunciato un 17enne per l’accoltellamento avvenuto all’alba, a Rapallo (Ge), in piazza Molfino, davanti alla stazione ferroviaria.

Per motivi ancora da chiarire è scoppiata una lite un gruppetto di tre italiani e un giovane tunisino, ferito gravemente con una coltellata. L’uomo non sarebbe comunque in pericolo di vita.

I Carabinieri di Santa Margherita Ligure sono riusciti a risalire ai ragazzi che lo hanno aggredito e ad identificare nel 17enne, incensurato, il presunto responsabile dell’accoltellamento. ABov