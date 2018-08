Rally, preparativi per il 12° Golfo dei Poeti

Archiviato con successo il 34° Rally della Lanterna, è già tempo di tornare al lavoro per la Lanternarally, che ha da poco stretto un nuovo sodalizio con la spezzina BB Competition, per collaborare all’organizzazione della dodicesima edizione del Rally Golfo dei Poeti, in programma a La Spezia nei giorni 8 e 9 settembre.

La gara dell’estremo levante ligure prosegue quindi la propria storia, grazie alla sinergia tra le due compagini che si sono incontrate nella scorsa primavera per iniziare a lavorare al progetto, dopo l’uscita di scena del precedente organizzatore. Alla base di tutto una grande passione comune, quella per il motorsport, e la forte volontà di mantenere viva una manifestazione importantissima per il territorio. Il bacino di utenza del Rally Golfo dei Poeti non si limitai infatti solo al levante ligure, ma si estende anche all’alta Toscana e all’Emilia Romagna, data la posizione geografica strategica.

Il format, confermato, è quello del Rally Day ed è da poco disponibile il programma ufficiale, che partirà con l’apertura delle iscrizioni prevista per il 7 agosto. I concorrenti potranno inviare le richieste di adesione fino al 31 agosto, mentre il resto del programma sarà concentrato nei due giorni del weekend di gara.

L’intera logistica ed il quartier generale del Golfo dei Poeti saranno ospitati dal Centro Commerciale Le Terrazze di La Spezia, che comincerà ad animarsi dalle ore 8 di sabato 8 settembre con la consegna dei road book. La prima parte della giornata sarà dedicata alle ricognizioni del percorso, poi alle 14 scatteranno le verifiche tecniche e sportive, mentre lo shakedown, il test con le vetture da gara, sarà a disposizione degli equipaggi dalle 16.30 alle 19.30.

Il via ufficiale del 12° Rally Golfo dei Poeti è fissato per le ore 10.01 di domenica 9 settembre; i concorrenti affronteranno un percorso con sei prove speciali (due da ripetere tre volte), per un totale di 38.10 chilometri cronometrati. L’arrivo della prima vettura è previsto a partire dalle 18.15, con premiazione sul palco.

La vittoria nel 2017 andò allo spezzino Claudio Arzà, a bordo di una Renault Clio Super 1.6.