Ragazzino di 12 anni esce di casa a Chiavari e scompare, l’appello della mamma

Non si hanno più notizie di Francesco Durli, un ragazzino di 12 anni scomparso a Chiavari.

E’ stata la madre, Mariarita Cella, tramite Facebook, a lanciare l’appello per il figlio scomparso.

“Non troviamo mio figlio Francesco. Se qualcuno l’ha visto mi chiami”.

A scrivrlo su Facebook Mariarita Cella.

Da una prima ricostruzione, il ragazzino sarebbe uscito di casa come ogni giorno per recarsi a scuola ma non sarebbe mai entrato in classe.

Ora la famiglia è decisamente preoccupata e ha lanciato l’allarme tramite il noto social network con l’invito di avvertire le forze dell’ordine se viene visto.

L’appello dell’amica della madre