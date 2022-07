Raduno di “Pesca in amicizia – Andrà tutto bene” sabato 9 luglio a Varazze

Sabato 9 luglio 2022 a Varazze si terrà il tradizionale raduno di “Pesca in amicizia – Andrà tutto bene”, organizzato dall’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze (APSDV), in collaborazione con lo Sporting Club Pesca Sportiva Celle Ligure.

La manifestazione a coppie di pesca al bolentino o canna da natante, seconda prova del calendario manifestazioni 2021, aperta a tutti, purché muniti di imbarcazione e si svolgerà dalle ore 8:00 alle 10:30, nella zona di pesca la Secca del Campanile (Il campanile deve essere proiettato sul collegio). Premi a sorpresa per tutti gli equipaggi partecipanti.

Annuale appuntamento ludico amatoriale “sulle orme di Lanzarotto Malocello”, che le due associazioni sportive e socio-aggregative di Celle Ligure e Varazze, al fine di trasmettere alle nuove generazioni tradizione e storia della Comunità, dedicano al ricordo dell’impresa compiuta dal navigatore ed esploratore varazzino, Lanzarotto Malocello, che all’inizio del XIV secolo scoprì l’Arcipelago delle Canarie e diede il proprio nome all’isola di Lanzarote.

«Un raduno amatoriale di “Pesca in amicizia – Andrà tutto bene” – ci hanno spiegato Alberto Patrucco e Massimiliano (Liano) Lusso, i Presidenti delle due associazioni collaboranti – ha lo scopo di consolidare sempre più l’amicizia, da tempo instauratasi tra i nostri soci e le loro famiglie. Non a caso la premiazione dei “vincitori” e di tutti i partecipanti, viene fatta presso la base nautica dell’APSDV, a fine della “serata conviviale in amicizia” appositamente organizzata: alcune ore in allegra compagnia tra i soci e loro congiunti. Andrà tutto bene.»

Fonte: Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze

www.ponentevarazzino.com