Quanto costa assicurare uno scooter in Liguria?

Le strade delle città italiane sono piene di scooter che sfrecciano come schegge impazzite. Tra le regioni, quelle con più concentrazione di questi mezzi a due ruote sono la Toscana e la Liguria. Caratteristica che le accomuna oltre alla presenza del mare che le accarezza.

In particolare sembra essere Genova, ancor prima della toscana Livorno, a detenere il primato di città delle due ruote per eccellenza. Precisamente si parla di 180mila motocicli e ciclomotori immatricolati nel Comune.

Forse per questo le assicurazioni ciclomotore hanno costi elevati in Liguria? Non è certo da escludere, fatto sta che nella regione il premio medio registrato per uno scooter 50 cc è di 613 euro euro. Un dato che fa piazzare la Liguria proprio nel mezzo della classifica italiana che vede al primo posto la Campania con 1260 euro in media e all’ultimo il Trentino Alto Adige con un premio di 369 euro.

Per quanto riguarda le città, Genova si trova al quinto posto con un premio medio di 778 euro. Anche in questo caso è Napoli ad avere il primato (negativo) e l’Aquila invece a prendere posto in ultima posizione con un premio medio di 335 euro per l’assicurazione di uno scooter 50cc. A costare una cifra abbordabile sono anche le rc degli scooter che girano per le strade di Trento (378 euro) e di Venezia (442 euro).

La situazione in Liguria

C’è da dire che nonostante i numerosissimi scooter che girano a Genova e più in generale in Liguria, non si parla ancora di emergenza smog come invece è stati fatto in altre città dello stivale. Possiamo tranquillamente dire che da tempo ormai questa regione detiene il primato in fatto di mezzi a due ruote, basti pensare che già nel lontano 2008 le prime tre posizioni nella classifica di motocicli per 1000 abitanti erano liguri. Precisamente Imperia si era guadagnata il primo posto con 232,9, seguita da Genova e Savona al terzo posto con 215,3. Oggi Genova ha spodestato Imperia con 237,3 ciclomotori.

Le altre città italiane

Se la Liguria e la sua Genova si dimostrano regine degli scooter, ci sono anche altre città italiane che non sono da meno. Un dato negativo è quello legato a Livorno che nel 2018 si è guadagnata il primo posto nella classifica delle città in cui si fanno più incidenti sugli scooter. A livello provinciale la densità di incidenti su due ruote è di uno ogni 1320 abitanti.

Non è così sorprendente se si pensa che anche nella città toscana ogni famiglia ha almeno un motorino e che, secondo i dati forniti dall’Aci, su 159mila abitanti circolano 40.763 motocicli in città. Da qui si intuisce che l’ipotetica gara al primato è davvero difficile perché i numeri in tutta Italia sono molto alti.

In pole position anche Catania con 202,5 scooter ogni 1000 abitanti, Firenze con 190,8, Palermo con 180,4 e Bologna con 142,4. A seguire, ancora Verona con 139,9, Roma con 137,6, Napoli con 135,2, Milano con 121,1, Bari con 102,3, Torino con 81,7 e Venezia con 66,9.