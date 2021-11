Pusher genovese con eroina e cocaina arrestato dalla polizia

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 53enne genovese nella flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente al fine di farne commercio.

L’uomo, già conosciuto per i suoi precedenti in materia di stupefacenti, è stato notato ieri pomeriggio mentre con fare guardingo percorreva via Roggerone e si introduceva, sempre guardandosi intorno, in uno stabile.

I poliziotti del Commissariato Cornigliano visto il suo atteggiamento hanno deciso di sottoporlo ad un controllo durante il quale l’uomo si è mostrato oltremodo nervoso.

Sotto i pantaloni, all’altezza dell’inguine, nascondeva un involucro all’interno del quale sono stati rinvenuti 234 grammi di eroina e 157 di cocaina.

Inoltre gli agenti gli hanno sequestrato due telefoni e 260 euro in banconote da 20.

Su disposizione del Magistrato l’uomo è stato condotto a Marassi.