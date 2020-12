Prossimi eventi online a Palazzo Tagliaferro di Andora

DANIELE ACCOSSATO Daniele Accossato nasce nel 1987 in provincia di Torino. All’età di 15 anni individua la scultura come metodo comunicativo congeniale, il luogo dove Necessità prende forma.

I soggetti scelti da questo talento emergente per la realizzazione dei suoi lavori sono archetipi, immagini simboliche che evocano in noi emozioni ormai interiorizzate.

Un’occasione speciale attraverso la quale potrete assistere ad un racconto intimo una vera e propria confessione a cuore aperto di come una giovane poetessa incontrando la sua Mentore si sia innamorata della sua umanità.

Un racconto autobiografico ricco di toni grotteschi e immagini intime che vivono e si animano dentro i ricordi di quell’incontro avvenuto nel Dicembre del 2008 a casa di Alda Merini. Un quadro femminile di saggezza e giovinezza, di esperienza ed entusiasmo in cui “la Poesia passeggia da regina” e diventa soggetto della storia.

La vicenda si svolge nell’arco di pochi mesi, da quella volta in cui la protagonista chiamò Alda Merini per invitarla alla presentazione del suo libro a Giugno e questa le appese il telefono in faccia a quando, l’anno seguente, sepe dal telegiornale che era morta nel giorno dei Santi all’ospedale Paolo Pini di Milano.

Di come da giovane poetessa incontrò la Signora dei Navigli, l’amica dei poveri e dei matti, una donna colta che aveva conosciuto l’ amore e il dolore profondamente e aveva saputo raccontarli in versi con ironia e verità.

Un testo scritto e recitato da chi nel teatro ha trovato la chiave per esprimere la sua arte.

Un racconto nel racconto; l’attrice entra ed esce dal suo personaggio e vestendo poi, per un momento, i panni di Alda Merini che ci presenta la figura del Poeta, il disagio, i suoi umori, le abitudini, i limiti e la sua missione come messaggero divino, un barbone padrone del mondo che non ha paura di amare.

Menzogna o Follia? Entrambe o forse nessuna.

BIOGRAFIE

Annalisa Asha Esposito

Attrice e poetessa dal 2005. Selezionata da Saltinaria Teatro come miglior attrice 2016 con lo spettacolo “Hija de la Revolucion! Frida dentro, Frida Fuori” di cui è autrice ed interprete.

Assistente alla regia in “Madama Butterfly” opera di Puccini con la regia di Alberto Triola (Trieste, Udine e Rovigo) e per “XY”, trilogia di Emiliano Brioschi prodotto da ERT Teatri (BO) scritto da Christian Ceresoli, Giuseppe Mazza e Renata Ciaravino.

Lavora nel teatro classico (Teatro Stabile di Verona), speakeraggio (Piemme Mondadori), teatro sperimentale (Intimo Teatro Internazionale, Pink Punch Theater) teatro ragazzi (Geronimo Stilton, Ditta Gioca Fiaba). Frequenta l’accademia “MTS” musical the school di Milano.

Approfondisce la recitazione con Emma Dante, Gabriele Vacis, Danio Manfredini e partecipa al corso di drammaturgia all’ Accademia Paolo Grassi di Milano. Studia canto armonico col maestro Thomas Clements (Francia, Spagna e Tunisia). Percussionista e danzatrice nel gruppo Ddweco (Drum Dance Women Company).

Frequenta il corso di alta formazione per teatro di figura “Animateria con Teatro Gioco Vita, Teatro delle Briciole e Teatro del Drago, lavora come marionettista per Rai tv e teatro con il Gruppo 80.

Nel 2008 pubblica la sua prima raccolta poetica “Una seconda volta” con Campanotto Editore di Udine.

Autrice di monologhi e favole: “ Hija de la Revolución! Frida dentro, Frida fuori (sulla storia di Frida Kahlo), i Bambini salvano la terra (favola/lettura animata con strumenti musicali) e Ho visto un Poeta- l’incontro con Alda e la poesia che scrisse per me ( racconto autobiografico con burattini e musica dal vivo).