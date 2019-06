Prosegue fino alle mezzanotte la Fiera di San Pietro alla Foce

Prosegue anche oggi la Fiera di San Pietro in zona Foce.

Sono 600 i banchi di merci varie e di prodotti alimentari che si dislocano in via Casaregis, via Morin, via Cecchi, via Ruspoli, via Pisacane e corso Italia, con operatori provenienti da quasi tutte le regioni italiane.

I cambi della viabilità.

Fino alle ore 6 di lunedì 1° luglio sono vietati transito e sosta in queste strade:

via Casaregis tratto compreso tra corso Buenos Ayres e corso Italia/Marconi

via Pisacane tratto da piazza Palermo a via Casaregis

via Ruspoli tratto compreso tra corso Torino e via Casaregis

via Cecchi entrambe le direzioni da via Casaregis e corso Torin

via Morin da via Casaregis a via Rimassa

corso Italia solo lato mare

corso Marconi solo lato monte.

In corso Marconi lato monte e corso Italia lato mare, fino all’altezza dei Bagni Capo Marina, è previsto il solo divieto di sosta.