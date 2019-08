Principe, valigie rubate a fermata Flixbus: presi due giovani nordafricani

Ieri mattina i carabinieri di un equipaggio del Nucleo Radiomobile, nel transitare da piazza della Commenda, hanno visto due stranieri che frugavano all’interno di due valigie.

I nordafricani, notata la pattuglia, hanno tentato di fuggire ma sono stati bloccati dopo un breve inseguimento.

Identificati in un 19enne e un 20enne, entrambi algerini e incensurati, sono stati denunciati in stato di libertà per “ricettazione in concorso”, poiché i bagagli, dagli accertamenti, sono risultati rubati poco prima in via Fanti d’Italia, alla fermata dei pullman “Flixbus”, ai danni di un savonese e di una brasiliana.

La refurtiva è stata sequestrata in attesa di essere restituita ai legittimi proprietari.