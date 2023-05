Primo podio della stagione per il triatleta sponsorizzato da Escort Advisor

Primo podio della stagione per il triatleta Francesco Anelli vince l’argento nel 31° Andora Triathlon prossimo obiettivo: Ironman 70.3 a Nizza

Il triatleta genovese Francesco Anelli, sponsorizzato da Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, domenica 30 aprile è salito sul podio del 31° Andora Triathlon, guadagnandosi il secondo posto.

Il percorso prevedeva 750 metri a nuoto, 20 km in sella alla bici e 5 km a piedi, portato a termine da Anelli con un tempo complessivo di 01:09:28:99, guadagnandosi il secondo posto nella categoria S4, maschile Senior 35-39.

Anelli continua ad allenarsi per i prossimi obiettivi, migliorando le sue prestazioni. I prossimi impegni dell’atleta sono infatti il Triathlon Olimpico di Pietra Ligure del 21 maggio e l’Unconventional Triathlon a staffetta di Viareggio del 27 maggio. La sfida più importante sarà però a giugno, quando Francesco affronterà l’Ironman 70.3 di Nizza.

La frazione di nuoto è stata la più veloce che ho mai fatto in gara. 750 metri non sono molti, ma sono riuscito a trovare una bella scia e a spingere il più possibile, sapendo che questa era la parte che mi mancava di più, dato che ultimamente mi sono dedicato più che altro a bici e corsa – racconta l’atleta – in bici ho trovato due ragazzi con cui ci siamo dati dei cambi regolari, anche perché era una gara con scia consentita, in cui è importantissimo trovare un po’ di gente per andare più forte.

Nella corsa ho retto il più possibile, sapendo che era la parte in cui potevo fare la differenza. Sono partito molto bene, poi ho rallentato leggermente il quarto chilometro, ma ho ripreso sull’ultimo – continua – finalmente arriva un podio di categoria. Tutta la scorsa stagione l’ho cercato, ma non arrivava. Come inizio di stagione del triathlon è davvero soddisfacente in vista di nuove gare, spero di tenere alto il livello di forma.

Gli altri atleti mi hanno riempito di domande, chiedendomi come fossi a trovare questo sponsor, perché lo vorrebbero anche loro – racconta l’atleta, che per la prima volta ha avuto l’occasione di sfoggiare contemporaneamente bici ed equipaggiamento da ciclismo, da nuoto e da corsa brandizzati Escort Advisor – Ho nuotato bene, ho corso bene, sono andato in bici bene… sono davvero contento e mi sono divertito molto. Ho dato tutto, non potevo davvero fare meglio, succede raramente nelle gare di essere soddisfatto al 100% per come è andata – conclude Anelli.