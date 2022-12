Prima di Genoa-Frosinone a Marassi si festeggiano Peo Campodonico e Gian Piero Reverberi: il loro inno compie mezzo secolo!

Grande iniziativa dell’A.C.G., acronimo di Associazione Club Genoani.

Partiamo da giovedi scorso 15 dicembre, quando al Museo del Genoa si sono celebrati e festeggiati i 50 anni (mezzo secolo!) dell’inno Ufficiale del Grifone, “Un Cantico per il mio Grifone”. Presentati da Giovanni Villani c’erano i due autori, il prof. Piero “Peo” Campodonico ed il musicista ed arrangiatore genovese Gian Piero Reverberi.

Due nomi di indiscussa fede genoana da sempre. Ebbene sulla scia di questa ricorrenza, la Fondazione Genoa 1893, in collaborazione sentita con la società più antica d’Italia, il Genoa C.F.C., organizza un evento allo stadio “Luigi Ferraris”, pochi minuti prima della gara tra il Genoa e la capolista Frosinone, prevista per 20.45 di domenica 18 dicembre.

Infatti alle 20.30 in punto i due autori Piero Campodonico e Gian Piero Reverberi, che saranno ospiti in tribuna insieme ai Grifoncelli, saranno premiati sul campo con due targhe, per ricordo e ringraziamento, dai vertici della società rossoblù e dal Presidente dell’ A.C.G. Paolo Caricci.

In contemporanea, sui maxi schermi dello stadio sarà proiettato il video appositamente realizzato dall’Associazione dei Club, con l’attiva partecipazione di tanti club rossoblu e precisamente AMT, Bavari, Davagna, Dip. Regione Liguria, Fontanabuona, Giustizia Rossoblu, Grifoni del Conero, IIS, Londra, Merano, Montecarlo, Monterosso, Pedegoli, Rapallo 68, Riva Trigoso, San Teodoro, Serra Riccò, Sestri Levante, Torino e Varazze, con la collaborazione di “Alè Genoa”.

Sarà molto bello sentire, alla presenza dei due autori, dopo mezzo secolo che vide vincitore l’inno al concorso allora appositamente organizzato, ed allora cantato da una Classe Quinta dell’Istituto Vittorio Emanuele (dove Campodonico insegnava) tutto lo stadio cantare “Un cantico per il mio Grifone”.

Chi scrive è molto affezionato al prof. Campodonico: la prima trasferta come giornalista, per il quotidiano Il Lavoro, la fece proprio in occasione di Livorno-Genoa, gara amichevole estiva, nel 1978, con il grande Peo; eravamo i due “inviati”. Il Genoa era allenato da Piero Maroso, il Livorno da Tarcisio Burgnich.

Tornando all’attualità, a Marassi domenica sera… fuori la voce!

FRANCO RICCIARDI