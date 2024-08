Previsto per questa sera l’abbattimento dei pini secolari di viale Thaon di Revel

E’ in corso dalle 10 di questa mattina una riunione della Consulta del Verde e Tavolo Tecnico, presso la Sala Riunioni del 24° piano del Matitone per i quindici pini secolari di viale Thaon di Revel che dovrebbero essere abbattuti.

Abbattimento dei pini secolari di Viale Paolo Thaon di Revel. La parola a Crucioli

Si tratta di quindici pini secolari di viale Thaon di Revel oggetto della discordia che vede opporsi da una parte Comune ed Aster e dall’altra tanti cittadini e associazioni che si oppongono all’abbattimento.

L’aster da questa sera, in specie di “golpe estivo”, su mandato del Comune, darà il via all’abbattimento dei quindici pini secolari di fronte alla stazione di Brignole.

Secondo Aster i pini sono ritenuti malati e a rischio crollo. Di loro, ben undici avrebbero una “bassa resistenza al vento con un indice di pericolosità elevato” mentre altri quattro avrebbero manifestato una grave degradazione del legno.

Italia Nostra, sostiene che ci sia una responsabilità di Aster nei danneggiamento delle radici degli alberi con i lavori effettuati ai giardini. Inoltre ha chiesto di bloccare i lavori per effettuare una perizia di parte. Inoltre la Rete Genovese dei Comitati attraverso ha presentato una lettera all’assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente con richiesta di sospensione dei lavori.

Al di là della riunione di questa mattina al Matitone, per il momento, non è stato comunicato alcun spostamento della data di inizio dei lavori.

Sembra da indiscrezioni che militanti della Rete Genovese dei Comitati, in caso di avvio dell’abbinamento dei pini, si siano organizzati per effettuare un presidio in loco.