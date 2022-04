Presentazione Prima Squadra Chiavari Nuoto

Tante le personalità intervenute mercoledì 26 aprile alla presentazione della prima squadra della Chiavari Nuoto presso il locale Dragut al Porto di Chiavari, segno evidente dell’attenzione con cui tutte le istituzioni, pubbliche e sportive, seguono la società del Presidente Ghio: l’amministrazione con il sindaco ff e candidata consigliere alle prossime elezioni del 12 giugno, Dott.ssa Silvia Stanig, il Vice Presidente del Consiglio Comunale e Candidato Sindaco Avv. Federico Messuti, il Presidente del Consiglio Comunale e candidato consigliere Avv. Antonio Segalerba, l’assessore al turismo, allo sport e al commercio, anch’esso candidato consigliere Sig. Ratto Gianluca e la Dott.ssa Michela Canepa Di Capua candidata consigliere.

Presenti anche diversi amici della #chiavarinuoto: la società MySport, con l’Amministratore Mamo Fondelli, campione del mondo di pallanuoto nel 1978, Enzo e Mimmo Barlocco, Nico Lo Giudice, Mara Sacchi e Gianluca Argiolas Presidente della rete d’imprese per lo sport Maker, che raggruppa 15 impianti tra Liguria, Piemonte e Lombardia, della quale il Direttore CN Stefano Giacometti è Vice Presidente. L’amministrazione, con il sindaco Stanig, ha espresso grande soddisfazione nel poter sostenere le oltre 80 realtà sportive della città e ha ribadito l’importante ruolo sociale che la società verdeblu ricopre verso tutto il territorio levantino. Il candidato sindaco Messuti ha presentato il programma di rifacimento della piscina del Lido, grazie ai contributi ricevuti (pari a euro 5,7 milioni) per il progetto presentato e grazie alla partecipazione ad un bando effettuato lo scorso anno.

Grande soddisfazione anche da parte del Presidente del sodalizio chiavarese Danilo Ghio e di tutta la Dirigenza per la grande attenzione che le istituzioni pubbliche hanno da sempre espresso verso la società. Il Presidente ha inoltre ribadito il programma di valorizzazione e di crescita dei giovani del vivaio, atto a consolidare il gruppo su cui si fonda la prima Squadra, che oggi ha un’età media di 21 anni, con 9 ragazzi su 13 provenienti direttamente dal vivaio, cosi da poter arrivare ad avere nel tempo una percentuale di atleti della prima squadra cresciuti esclusivamente nelle giovanili chiavaresi.

Anche il tecnico Dinu durante il suo intervento ha sottolineato il grande lavoro di tutti i tecnici per la valorizzazione dei giovani, a partire dai piccolini dell’aquagoal e il grande impegno che i ragazzi della sua prima squadra stanno mettendo dall’inizio di questa stagione, che ha permesso di essere oggi in vetta alla classifica del girono 3 del Campionato Nazionale di Serie B con 27 punti, con 9 vittorie e 1 sola sconfitta.

Il tecnico olimpico ha ribadito la voglia e l’impegno per poter provare a fare il “salto di qualità” ma che non lo si deve aspettare come automatico ma bisognerà continuare a lavorare con il massimo impegno per riuscire ad ottenere questo grande traguardo.

Ecco la rosa della Chiavari Nuoto:

Portieri: Perrone Luca 2004, Grassi Luccetti Lorenzo 1999, Paganin Brando 2001, Dinu Andrea 2001;

Difensori: Raineri Matteo 1998 C, Ghio Gabriele 1996;

Centroboa: Sadovyy Olexandr 1986, Romanengo Tommaso 1997;

Centrovasca: Greco Michele 1999, Mangiante Pietro 2003, Lanzi Luca 2002, Laurita Andrea 2002, Durli Nicoló 2002, Botto Sebastian 2002, Schiaffino Nicola 2004,

Attaccanti: Chiavaccini Jacopo, mancino, 2002, Botto Geremia 2003, Greco Pietro 1997, Pagliuchi Lorenzo 2001;