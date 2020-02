Presentati gli otto speaker di TEDxGenova 2020 Genius Loci

Sabato 14 marzo al Centro Congressi del Porto Antico di Genova a TEDxGenova, anche il coordinatore della demolizione controllata di Ponte Morandi

L’inventore del microscopio low-cost ed il più giovane italiano di sempre ad aver fatto il giro del mondo senza prendere aerei. Questi, ed altri speaker d’eccezione, racconteranno il loro “Genius Loci”, tema che caratterizza l’appuntamento di quest’anno con le conferenze TED note in tutto il mondo. Posti disponibili su www.tedxgenova.com e www.eventora.com

GENOVA, 20 febbraio 2020 – C’è chi ha coordinato la demolizione controllata del Ponte Morandi, chi ha suonato un pianoforte agli oltre quattromila metri del Monte Rosa o chi è diventato il più giovane italiano di sempre a compiere il giro del mondo senza prendere mai un aereo. E poi c’è chi ha ideato un sistema per insegnare la danza ai malati di Parkinson e trasformare il loro tremore in un linguaggio artistico, chi è in grado di far volare un intero sciame di droni per trasmettere messaggi di ogni tipo, e chi ha sviluppato dei microscopi low-cost grazie ai quali tutti, un giorno, potremo addentrarci nell’universo dell’infinitamente piccolo. E ancora chi, partendo dai prodotti del nostro territorio, ha creato un olio di olive taggiasche subito entrato nel gotha dei marchi di lusso e, infine, un pluri-campione di “Slam poetry”.

Sono questi gli otto fantastici speaker di TEDxGenova 2020, i cui nomi, volti e storie sono stati ufficializzati ad ormai meno di un mese dall’appuntamento di sabato 14 marzo al Centro Congressi del Porto Antico, pronti a far conoscere le loro idee più dirompenti ed il proprio punto di vista sul significato di “Genius Loci”, tema portante di questa nuova edizione genovese delle conferenze TED ormai note in tutto il mondo.

Andiamoli dunque a scoprire nel dettaglio:

Danilo Coppe è il geominerario esplosivista che ha coordinato le operazioni per la demolizione controllata del ponte Morandi. Questa è senza dubbio l’operazione che lo ha reso maggiormente celebre ma, in precedenza, aveva già coordinato più di 700 interventi di demolizione a Genova e in Italia, tutte operazioni che richiedono lunghe preparazioni, sia fisiche che mentali.

Simone Sistarelli è il fondatore di Popping for Parkinson’s, il primo e unico progetto al mondo che offre lezioni di danza Popping in maniera gratuita a persone affette dal morbo di Parkinson, con la missione di utilizzare il movimento per creare movimento. Genovese di nascita ma formato a Londra in uno dei conservatori più rinomati al mondo, Simone ha lanciato il suo progetto nel 2015 senza fondi ma con una chiara visione, che ne ha facilitato un’estensione internazionale, con lezioni settimanali gratuite a Londra e Torino, e workshop regolari da Berlino a New York. In questo contesto, i pazienti diventano studenti e, per un’ora a settimana, ritornano padroni di loro stessi, ritrovano fiducia e autostima e trasformano un sintomo negativo quale il tremore in un linguaggio espressivo e artistico.

Elisa Tomellini ha suonato il pianoforte in cima al Monte Rosa a più di quattromila metri. Appassionata di scalate e al contempo musicista e interprete riconosciuta a livello internazionale, nel 2017, sul ghiacciaio del Colle Gniffetti sul massiccio del Monte Rosa, Elisa ha coronato il suo sogno di suonare per la montagna, dopo esservi salita a piedi, stabilendo il record del concerto per pianoforte più alto al mondo.

Alessandro Tomasi è il più giovane italiano di sempre ad aver compiuto il giro del mondo senza aerei: partito il 15 luglio di due anni in direzione est, all’età di 24 anni, 730 giorni, 30 paesi, 5 navi mercantili, 22 treni e 87 autobus dopo è tornato a casa coronando il proprio sogno. Documentando l’intero viaggio tramite foto e video, e così facendo entrare nel suo sogno chiunque lo seguisse sui social, Alessandro ci ha permesso vivere esperienze di volontariato, viaggi lunghissimi in nave cargo, ma anche di visitare zone che difficilmente si raggiungono con viaggi organizzati, dimostrando che, spesso, per essere felici basta saper fare un passo oltre le nostre paure.

Rosella Scalone ha creato da zero Auleum, un olio di olive taggiasche, entrando immediatamente con il proprio brand nel gotha dei marchi di lusso, a partire dagli ingredienti del nostro territorio. Come ci è riuscita? A raccontarlo sarà lei stessa, dal palco di TEDxGenova.

Simone Savogin è pluri-campione di Slam poetry. Con il suo stile sta contribuendo a rendere “pop” una meravigliosa arte quale è la poesia: attaverso performance che incantano ed emozionano il pubblico come difficilmente capita oggi, dimostrando che è possibile anche raccontare emozioni ed esperienze che finora si riteneva fossero impossibili da esprimere a parole.

Alfonso Lucifredi è un naturalista e giornalista scientifico genovese di origine argentina. Insieme ad alcuni colleghi ha fondato SmartMicroOptics S.r.l., spin-off dell’Istituto Italiano di Tecnologia che progetta e sviluppa lenti e microscopi low-cost per dispositivi mobili, con l’obiettivo di fornire a tutti i mezzi per esplorare il micro-mondo, un universo ancora quasi del tutto sconosciuto.

Giorgio Rinolfi è cofondatore, insieme al padre, di Luminousbees, una delle pochissime realtà a livello mondiale a poter far volare simultaneamente e in maniera coordinata sciami di droni. Tali voli si prestano sia a spettacoli luminotecnici aerei che, soprattutto, ad uno schermo “volante” per la città che trasmette messaggi in tempo reale messaggi di ogni tipo.

Interessante novità sarà di quest’anno sarà il coinvolgimento diretto del pubblico, come spiega il curatore e fondatore di TEDxGenova, Davide Pignone: «Mai come quest’anno, chi parteciperà dal vivo all’evento sarà protagonista e parte integrante della potente scenografia a cui stiamo lavorando. Attraverso esperienze interattive pensate dal team, che si intrecceranno in un crescendo costante con gli interventi degli speaker, sarà infatti il pubblico stesso a creare “lo spirito del luogo”, il Genius Loci, che caratterizza TEDxGenova 2020».

Sulla piattaforma Eventora è ancora possibile riservare il proprio posto per assistere a TEDxGenova usufruendo delle soluzioni Late bird Standard (35 euro) e Late Bird Student (25 euro) oppure del pacchetto Gold (90 euro), comprendente, oltre all’evento principale con posto riservato in sala, anche Welcome Coffee, TEDxperience, TEDxGenova bag, coffee break e cocktail party con speaker, team TEDx e partner. Anche quest’anno, inoltre, verranno riservati alcuni accessi gratuiti per le persone disoccupate residenti in provincia di Genova e in possesso dell’apposito certificato rilasciato dal proprio Centro per l’impiego.

Confermatissima anche la sezione Kids, vale a dire i laboratori che, mentre gli adulti assisteranno all’evento principale, intratterranno i ragazzi fino a 14 anni con attività creative, suddivise per fasce d’età.

TED (acronimo di Technology, Entertainment, Design) è un’organizzazione no profit che ha come obiettivo diffondere idee di valore. Nate negli Stati Uniti negli anni ’80, le conferenze TED sono ormai diffuse in tutto il mondo e ben noto è il loro format, basato su talk brevi, di appena 18 minuti, ma particolarmente suggestivi, che propongono prospettive diverse e punti di vista originali sui temi più disparati.

Gli eventi TEDx sono organizzati sotto licenza TED e ne seguono il modello ufficiale, combinando in modo dinamico e stimolante brevi presentazioni dal vivo, proposte da un gruppo eterogeneo di oratori, con performance (musicali, teatrali ecc.) e proiezioni di video tratti da TEDTalks. I video di tutti gli interventi TED e TEDx sono messi a disposizione, gratuitamente, sul canale YouTube del sito www.ted.com, e ogni giorno vengono visti da migliaia di persone in tutto il mondo.