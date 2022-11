Premio Andersen – Baia delle Favole per la fiaba inedita, si apre il bando

Sestri Levante – Nato a Sestri Levante nel 1967 e dedicato alla fiaba inedita, il Premio Andersen – Baia delle Favole giunge quest’anno alla 56esima edizione.

Prende il via oggi, l’atteso concorso letterario dedicato alla narrativa per l’infanzia organizzato dal Comune di Sestri Levante e da Mediaterraneo Servizi.

Inserito tra i premi letterari più longevi d’Italia il Premio Andersen-Baia delle Favole si ripropone a tutti gli appassionati di scrittura, dai più piccoli, agli illustratori, fino a raggiungere gli scrittori professionisti.

Anche quest’anno infatti sono sei le categorie di partecipazione, ciascuna delle quali vedrà premiato un vincitore: PICCINI (3-5 anni, elaborati di gruppo extrascolastico o di classe), BAMBINI (6-10 anni, individuale o in gruppo extrascolastico o di classe ), RAGAZZI (11-17 anni, individuale o in gruppo extrascolastico o di classe), ADULTI (da 18 anni, solo individuale), SCRITTORI PROFESSIONISTI (da 18 anni, con almeno tre opere di narrativa compiute e a nome unico, non in self-publishing e non a pagamento o con case editrici a doppio binario, solo individuale), ILLUSTRATORI (da 16 anni, individuale o in gruppo solo extrascolastisco, la fiaba può essere in forma di albo illustrato o di fumetto).

Qualunque sia la categorie a cui si appartiene, il concorso prevede l’invio di una fiaba a tema libero, mai pubblicata né veicolata sul web e che non risulti già premiata in altri concorsi o inviata per partecipazione ad altri concorsi concomitanti.

È possibile partecipare con opere in lingua italiana, inglese, francese, tedesca, spagnola, araba, cinese e russa. Il termine per la presentazione delle opere è il 19 marzo 2023. Sul sito www.andersensestri.it è possibile consultare e scaricare il bando, le informazioni dettagliate (FAQ) e i moduli di iscrizione.

Dichiara Marcello Massucco, amministratore unico di Mediaterraneo Servizi – “Il Premio Andersen-Baia delle Favole, è uno degli appuntamenti più attesi non solo a Sestri Levante ma in tutta Italia, in tantissimi infatti ci hanno già scritto chiedendo informazioni e scadenze. Negli ultimi anni abbiamo lavorato molto proprio per dare al Premio un respiro più ampio inserendo nuove categorie e costruendo relazioni e sinergie con scrittori professionisti e nomi d’eccellenza della narrativa italiana.”

Dichiara Maria Elisa Bixio, assessora alla Cultura del Comune di Sestri Levante – “Con il lancio del bando del Premio Andersen – Baia delle Favole entriamo nel vivo della programmazione dell’evento più atteso e più rappresentativo della città. Da 56 anni lasciamo che la fantasia e la voglia di giocare con le parole volino libere per regalare storie che hanno ancora il potere di rallegrare, rincuorare e parlare a grandi e piccini. Abbiamo bisogno di credere, come quando eravamo bambini, che una parolina magica possa risolvere tutto e allora lasciamoci cullare in questa avventura dolce, magica e tenera che solo le fiabe sanno donare e a chi anche quest’anno, davanti ad un foglio bianco, sarà capace di ricreare questa atmosfera auguro, per questa nuova edizione, di trovare personaggi, storie e parole capaci di stupirci come sempre.”

Dichiara Lidia Ravera, scrittrice e presidentessa della giuria artistica del Premio Andersen -Baia delle Favole – “Un percorso intenso che inizia con l’autunno e termina nel mese di giugno con l’attesa premiazione dei vincitori durante le giornate dell’Andersen Festival. Fantasia, creatività e passione per la scrittura e il racconto caratterizzeranno i prossimi mesi a Sestri Levante celebrando il 56esimo compleanno di un concorso letterario portato avanti con impegno e dedizione.”

Premiazione

La proclamazione ufficiale dei vincitori e la premiazione avverranno in contemporanea a Sestri Levante, tradizionalmente durante l’Andersen Festival.

Premi

Ai vincitori del concorso verranno consegnati l’esclusiva Sirefiaba Andersen, il diploma e un premio in denaro. La Giuria premierà inoltre: un’opera particolarmente significativa con il Trofeo Baia delle Favole; l’autore della migliore fiaba in lingua straniera con un fine settimana a Sestri Levante; le fiabe particolarmente meritevoli per contenuti e originalità con un diploma.

Quota di partecipazione

Solo per le categorie Adulti e Illustratori è previsto un contributo di lettura di 20,00 €.

Non è richiesto alcun contributo di lettura per tutte le altre categorie.

Scadenza: 19 marzo 2023

Bando, informazioni, dettagli e invio moduli di partecipazione: www.andersensestri.it