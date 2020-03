Positivi accertati finora: 1095 residenti a Genova, 249 Savona, 248 La Spezia e 234 Imperia

Delle 2918 persone positive al coronavirus registrate finora in Liguria, risultano 1095 residenti nella città di Genova, 249 a Savona, 248 alla Spezia e 234 a Imperia.

I dati, nello specifico, sono stati riferiti stasera dall’agenzia Ansa, citando il governatore ligure Giovanni Toti che ha fatto il punto anche sulla distribuzione dei casi nella nostra regione.

Occorre tuttavia ricordare che finora non sono stati effettuati tamponi a tappeto o in numero considerevole, come accaduto per esempio in Veneto.

Pertanto, considerato anche che i morti con coronavirus al momento risultano ben 428 e che il tasso di mortalità in Cina si aggira intorno al due per cento, il dato dei 2918 positivi al Covid-19 non appare corrispondere alla reale situazione e i contagiati risulteranno molti di più.

“Stiamo risolvendo in queste ore – ha aggiunto Toti – il problema della carenza delle mascherine, ma c’è ancora un serio problema per quanto riguarda le tute e i camici monouso, sono difficili da trovare perciò stiamo contingentando ai limiti del possibile il materiale”.