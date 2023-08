Portofino, la mostra di Cuttica: “Rendere visibile l’invisibile”. Il sindaco di Portofino, Matteo Viacava così commenta: «La cultura sempre più protagonista a Portofino».

Portofino, “L’arte era un linguaggio specifico con leggi proprie che aveva come fine la visione” dicevano di Fiedler e di Hildebrandt. A Castello Brown quella stessa visione la si potrà ritrovare nella mostra “Eugenio Cuttica – Rendeve visibile l’invisibile”. L’esposizione si chiude il 30 settembre 2023 e si potrà visitare a Portofino.

L’esposizione, curata da Daniele Crippa e patrocinata da Comune di Portofino, Museo del Parco di Portofino, Fondazione Museo del Parco e Ciaccio Arte, si compone di dieci opere cariche dei significati insite alle forme ed ai colori, racconti intimi, allo stesso tempo facili e difficili da leggere e che debbono essere interpretati grazie alla nostra personale sensibilità.

«Ecco perciò che il concetto di forma diventa nei suoi dipinti – spiega Daniele Crippa, il curatore della mostra -. Pensiamo a la Nina, la Balena o il Toro, che dipinte da lui diventano metafore. Sono le metafore della vita che ci circonda e che spesso noi non sappiamo leggere».

Errore, il gruppo non esiste! Controlla la tua sintassi! (ID: 10)

Il simbolismo è da sempre presente nel lavoro di questo artista tanto poliedrico, sia nel creare che nel vivere, sposando in toto le sue convinzioni intellettuali. Così come divide il suo tempo tra Argentina, Stati Unti ed Italia, così è pittore e scultore, ma ancor più narratore di vita, trasmettendo nelle sue opere la sua esperienza emotiva.

«Il successo di Cuttica è proprio questo: il saper risvegliare, in chi dialoga con le sue opere, il desiderio di intraprendere un viaggio all’interno di se stessi superando la realtà apparente». Prosegue il curatore.

Mentre nella mostra tenutasi in Argentina al Museo di Bellas Artes di Buenos Aires l’artista poneva al centro delle sale, in cui erano esposti i suoi dipinti, la propria persona a significare quasi, in una performance durata mesi, presso il Museo di Mar del Plata sempre

in Argentina ha presentato in quel ciclopico lavoro opere che erano un summit di quelli che sono stati gli ultimi anni di creatività decretando con convinzione che il centro di questo suo nuovo viaggio è lei: la Nina. Anche a Portofino l’artista mette in evidenza questo aspetto della sua visione.

Anche il sindaco Viacava plaude all’arrivo della mostra a Castello Brown.

«La cultura coinvolge sempre di più tutti gli strati sociali. E’ il supporto indispensabile per un turismo sempre più esigente ed interessato al bello. L’attività storica delle esposizioni d’arte nel Castello Brown fin dagli anni settanta ad oggi è stata sempre più apprezzata e plauso del raffinato pubblico che il nostro borgo è felice di ospitare. Sono opere di artisti che sono protagonisti nel panorama dell’arte contemporanea hanno soggiornato in Portofino.

L’estate 2023 presenta nelle storiche sale dipinti di chi oggi è considerato il maggiore e più interessante artista argentino: Eugenio Cuttica. Le sue opere cariche sicuramente faranno parlare in maniera più che lusinghiera chi sarà con noi a godere di tanta bellezza entro e fuori dal Castello Brown».



La mostra è visitabile ogni giorno dalle 9.30 alle 20. Al sabato chiusura prolungata alle 22. L’ingresso è libero. Per maggiori informazioni: www.castellobrown.com ABov