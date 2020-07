Porto Antico, EstateSpettacolo edizione 2020

Domani sera un concerto tra musica sinfonica e rock senza tempo al Porto Antico, con la musica della Filarmonica Sestrese

E’ ormai da anni un appuntamento tradizionale e ricorrente, la partecipazione della Filarmonica Sestrese “C. Corradi – S. Ghio” alla rassegna Porto Antico EstateSpettacolo, e anche per l’edizione 2020 non poteva mancare una nuova proposta musicale.

Storica associazione di solidarietà e promozione sociale, la Filarmonica Sestrese svolge da ben 175 anni la propria attività in ambito musicale e culturale, esegue concerti, collabora a produzioni musicali, partecipa a festival e concorsi, in Italia e all’estero con la sua orchestra di fiati, composta attualmente da circa 70 elementi di età media inferiore ai 25 anni.

Il concerto che la Filarmonica presenterà martedì 21 luglio a partire dalle 21,00 in Piazza delle Feste è “The Symphonic Queen”, una rivisitazione ritmico-sinfonica delle più belle e famose composizioni dei Queen, presentate con suoni, arrangiamenti e atmosfere davvero sorprendenti.

Sarà un concerto come nella tradizione della Filarmonica Sestrese, particolare e suggestivo, in cui lo spirito rock e la musica sinfonica si fonderanno in un’esperienza musicale imperdibile per tutti i fan dello storico gruppo inglese.

L’impostazione della planimetria e tutti gli allestimenti di Piazza delle Feste sono stati ripensati e rimodulati per garantire il necessario distanziamento sociale e la sicurezza di tutti, la capienza complessiva (266 posti a sedere regolarmente distanziati) è necessariamente diminuita, ma a vantaggio della sicurezza.

Tutti gli spazi saranno igienizzati ad ogni spettacolo, le procedure di ingresso rispetteranno quanto stabilito dalle linee guida ufficiali per gli spettacoli all’aperto, si procederà alla misurazione della temperatura per tutti i presenti, all’invito all’igienizzazione delle mani, le misure di distanziamento sociale verranno rigorosamente rispettate nell’assegnazione dei posti e si osserverà l’obbligo della mascherina anche durante lo spettacol

Programma cronologico Piazza delle Feste

21 luglio

FILARMONICA SESTRESE – “The Symphonic Queen”

22 luglio – Gezmataz Festival & Workshop

MOTUS LAEVUS + ESPERANTO

23 luglio – Gezmataz Festival & Workshop

TOMMASO PERAZZO TRIO

24 luglio – Gezmataz Festival & Workshop

RALPH TOWNER

25 luglio – Gezmataz Festival & Workshop

UNKNOWN (Gianluca Petrella, Marco Tindiglia, Furio Di Castri, Michele Rabbia)

26 luglio – Gezmataz Festival & Workshop

RITA MARCOTULLI

27 luglio – Palco sul Mare Festival

GIUA & BERGALLO – “Mare Monstrum”

28 luglio – Palco sul Mare Festival

BOBBY SOUL featuring ROY PACI “20/30 Tour”

29 luglio – Palco sul Mare Festival

CLAUDIO LAURETTA “Imitamorfosi”

30 luglio – Palco sul mare Festival

FABRIZIO “PIPPO” LAMBERTI “Pessimismo e Fastidio”

31 luglio – Palco sul mare Festival

PAOLA ATZENI featuring ALBERTO FORTIS “La musica che (ci) gira intorno”

3 agosto – Ridere d’agosto… ma anche prima

SOGGETTI SMARRITI “The very best show of”

Doppio spettacolo ore 20.30 e ore 22,00

4 e 5 agosto – Palco sul mare Festival

I PIRATI DEI CARUGGI “Abelinauti”

28 agosto/ 6 settembre

22° SUQ Festival – Teatro del dialogo

Isola delle Chiatte