Ponte Parodi, tunisini aggrediscono volontari Croce Verde Genovese: arrestati

Poco dopo le 22.30 dell’altra sera presso Ponte Parodi a Genova gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato una 23enne e un 33enne, entrambi tunisini, senza fissa dimora e mai rimpatriati, per lesioni personali aggravate a personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria, in concorso tra loro. Il 33enne anche per resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti delle Volanti sono intervenuti in quanto i volontari della Croce Verde Genovese avevano segnalato una lite con percosse tra un uomo e una donna.

Al momento dell’arrivo dei sanitari del 118, la coppia aveva nel frattempo rivolto la propria condotta fisicamente aggressiva contro gli stessi militi che erano intervenuti per dividerli.

L’azione violenta è stata interrotta dagli agenti, che a loro volta sono stati spintonati dal 33enne, che ha opposto resistenza all’arresto.

Riportata la calma, i due nordafricani sono stati condotti in Questura.

I sanitari feriti, un giovane e una giovane genovesi, sono stati trasportati al Pronto soccorso dove sono stati refertati con 3 e 5 giorni di prognosi per traumi e contusioni.