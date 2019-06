Ponte | E’ il giorno della demolizione della prima casa di via Porro

Con la chiusura di via Fillak entrano nel vivo le operazioni di demolizione del primo palazzo di via Porro a Genova, nel lato ad est del cantiere di ponte Morandi.

A livello pratico la demolizione inizierà in tarda mattinata o al più tardi nel primo pomeriggio. Il primo palazzo ad essere abbattuto sarà quello al civico 10, il primo di otto in via Porro.

Si procederà in modo meccanico, senza l’esplosivo con l’azione di speciali escavatori dotati di pinze idrauliche.

L’area interessata è stata completamente recintata mentre per contenere le polveri che si disperdernno nell’aria verranno utilizzati appositi nebulizzatori. Le demolizioni andranno avanti per tutta la settimana.

Nei gorni scorsi le abitazioni sono state svuotate di tutti i beni che gli sfollati non hanno potuto portare via e sono state bonificate dalle parti in amianto.

La demolizione delle palazzine di via Porro è necessaria all’abbattimento, con l’esplosivo, delle pile 10 e 11.

La data segnata nel calendario ad oggi è quella di lunedì 24 giugno, giorno della festa di San Giovanni, così come confermato dal commissario alla ricostruzione Marco Bucci.