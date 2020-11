Polizia locale: 127 sanzioni nel fine settimana per rispetto norme anti covid

Sono state 58 le sanzioni elevate ieri dagli agenti della Polizia locale di Genova alle persone che non hanno rispettato le regole di prevenzione mirate a fermare la diffusione del contagio da coronavirus.

Meno di un terzo rispetto a quelle di venerdì, che erano state 173 (sabato erano state 69).

Le sanzioni sono state elevate a un’azienda e 68 a cittadini (di cui 29 nel Centro storico e 39 negli altri quartieri).

Ieri nessuna attività economica è stata sanzionata. Sono stati, invece, 22 i passanti che hanno omesso l’uso della mascherina o hanno dato origine ad assembramenti nel territorio del Centro storico (nelle altre zone della città sono stati 36).

Nel weekend sono state messe in campo tutte le forze disponibili, con pattuglie dedicate che hanno controllato non solo i lungomare e le spiagge, dove insiste la chiusura il sabato pomeriggio e la domenica per tutta la giornata, ma anche i luoghi “alternativi”, come i parchi e le alture cittadine.

Anche oggi continueranno i controlli della Polizia locale genovese per verificare il rispetto delle regole a salvaguardia della salute pubblica.