Poeti e fotografi premiati domenica a Camogli

Poeti e fotografi premiati ieri per San Valentino … innamorati a Camogli 33° Edizione

È un’iniziativa promossa da Associazione Commercianti ed Operatori Turistici di Camogli e Comune di Camogli. Con il patrocinio Regione Liguria, Agenzia In Liguria e Camera di Commercio di Genova, in collaborazione con Pro Loco di Camogli.

Iniziativa d’immagine e di promozione turistica, SAN VALENTINO … INNAMORATI A CAMOGLI,

E’ l’evento che annualmente la Città di Camogli dedica alla festa degli innamorati, coinvolge i vari comparti economici, commerciali e turistici della città, dando vita a molteplici iniziative d’intrattenimento. Notevoli anche gli eventi culturali che attirano l’attenzione di migliaia di visitatori, artisti, poeti, letterati, scrittori, pittori, fotografi, appassionati del bello, dell’amore, innamorati di Camogli.

Fra questi, saliti alla ribalta nazionale, il PIATTO RICORDO di SAN VALENTINO A CAMOGLI, ogni anno dalla diversa immagine, dato in omaggio dai ristoratori durante le giornate dedicata alla festa degli innamorati (il successo è stato tale da aver innescato nel corso del tempo una vera mania da collezionismo.

Domenica 16 febbraio, precedute dal festoso corteo musicale della banda Città di Camogli di oltre venti elementi guidata dal Maestro Giancarlo Dalorto, alla presenza del Vice Sindaco e Assessore al turismo Elisabetta Anversa e della presidente ASCOT Luciana Sirolla, sono avvenute le premiazioni dei poeti e fotografi vincitori della Rassegna Poesie d’amore e del concorso fotografo I Love Camogli.

LA RASSEGNA POESIE D’AMORE

Da anni arrivano a Camogli, da tutta Italia e dall’estero, centinaia e centinaia di opere. Le 20 selezionate vengono stampate su coreografici striscioni che da sabato 8 a domenica 16 febbraio 2020 sono esposti lungo il molo e le piazzette panoramiche di Ruta e San Rocco di Camogli. Il pubblico potrà esprimere le preferenze all’info Point dalle ore 15,30 di venerdì 14 alle ore 15,30 di domenica 16 febbraio: alla poesia più votata in omaggio il piatto collezione San valentino 2020. Premio Speciale ad una delle delle 20 poesie selezionate, l’autore si aggiudicherà un week end a Camogli con cena presso uno dei ristoranti di San Valentino a Camogli oltre ad una visita personalizzata guidata dal direttore nell’affascinante Abbazia di San Fruttuoso (costruita tra il X e il XIII secolo, restaurata e aperta al pubblico dal FAI – Fondo Ambiente Italiano dal 1988, un luogo magico immerso nella natura, raggiungibile esclusivamente via mare o attraverso i sentieri del Parco di Portofino).

Di seguito i titoli delle 20 poesie selezionate con gli autori.

A CASA di Giulia Zaccarelli – Mirandola (MO) Poesia più votata dal pubblico

AMORE DISABILE di Vero Nicolas – Cormano (MI)

ARIANNA di Emiliano Brajato – Rovigo

DOLCE FRANGENTE di Silvia Cristina Nossa – Cairate (VA)

FOLLIE di Rita Anders – Argenta (FE)

IL BACIO di Norberto Mazzucchelli – Saronno (VA)

IL BARRE’ di Alessio Spetale – Prato

INGREDIENTI di Federica Benicchio – Zanica (BG)

NOTTURNO di Adriana Valenza – Caltanisetta

PAROLE di Chantal Mazzacco (UD)

PREGHIERA di Livio Flambea – Bari

INNAMORATI DI VERSI di Vito Romita – Modugno (BA) Premio Speciale Giuria

SOAVE di Serena Salvestri – Leivi (GE)

TE di Giampiero Fenu – Dolianova (Sud Sardegna)

TEMPORALE di Lucia Parodi – Sori (GE)

UNIVERSO di Simone Cumbo – Città di Castello (PG)

VIBRAZIONI di Gianna Costa – Villafranca di Verona (VR)

PIOVE di Fabio Granchi – Livorno

PROFUMO di Rebecca Ballerio

QUEL SORRISO di Marco Oreste Marelli – Nebbiuno (NO).

Il Concorso fotografico I LOVE CAMOGLI

Promosso da Hotel Cenobio dei Dogi, Ascot, Pro Loco con il Patrocinio del Comune di Camogli e la collaborazione della fotografa A. Tommei, il tema 2020 è “un mare d’amore”. In giuria Alessandro Penco, Patrizia Traverso, Dania Marchesi. Prestigiosi i premi messi in palio da HOTEL CENOBIO DEI DOGI: 1° classificato Soggiorno di una notte presso l’Hotel Cenobio dei Dogi (trattamento B&B) andato a Stefano Podestà di Rapallo (Ge); 2° classificato Cena per due persone presso Ristorante “Il Doge” a Maria Teresa Ferraroli di Bellano (Lecco); 3° classificato Aperitivo per due persone presso Bar – Hotel Cenobio dei Dogi andato a Angelo Bianchi Ferri di Bellano (Lecco). Le rimanenti delle 20 foto che saranno riprodotte nel percorso romantico in via della Repubblica sono firmate da: Virginia Testabruna di Genova; Roberto Pozzoli –Novara; Elisa Vigali – Moneglia (Ge); Nino Trefiletti – Lavagna (Ge); Francesco Toiati – Roma; Francesca Miceli – Camogli (Ge); Marcella Giorgetti – Genova; Manuela Albanese – Genova; Federica Perugi (Ge); Liz Kirwan – Camogli.

La Poesia vincitrice del Premio Speciale Giuria

Innamorati Di Versi

Innamorati e poeti

Non hanno divieti.

L’anima va oltre i confini,

cerca altre anime affini.

Viaggi, distanze,

Silenzi, lontananze,

Appunti, parole

Luce, Sole, Mare, Luna,

questo li accomuna.

Parlano in versi, sono diversi.

Si cercano, s’incontrano,

sotto le stelle, Anime belle!

V. R. Modugno (Bari)

La Poesia più votata dal pubblico

A casa

Con te sento

di poter disfare

la valigia

che tenevo pronta

per scappare.

Con te il mio cuore

è a casa.

G. Z. Mirandola (MO)