Piaggio Aerospace, chiesta amministrazione straordinaria. Pd: incapacità governo Conte

“Piaggio Aerospace ha chiesto l’amministrazione straordinaria: 1100 posti di lavoro sono a rischio. È un fatto gravissimo ed è il risultato dell’incapacità del governo Lega-5 Stelle, che in tutti questi mesi non è stato in grado di prendere una decisione sulla commessa da 766 milioni di euro per i droni del progetto P2HH, il cui iter era stato avviato dall’esecutivo precedente”.

Lo hanno dichiarato stasera la segreteria ligure e i consiglieri regionali del Pd.

“Purtroppo – hanno aggiunto gli esponenti del Pd – i nostri peggiori timori si stanno avverando. In Liguria si apre un’altra pesantissima crisi occupazionale. Da mesi il governo brancola nel buio. Il Mise, ancora martedì scorso, aveva rassicurato i lavoratori dicendo che avrebbe trovato una soluzione a breve. Oggi, a due giorni da quell’incontro, Piaggio chiede l’amministrazione straordinaria”.