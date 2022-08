Piacenza-Entella 0-0, pari nell’ultimo test pre campionato

Termina con uno 0-0 contro il Piacenza la pre-season dell’Entella, un’amichevole dall’intensità elevata ma con poche emozioni da segnalare.

Per la gara contro gli emiliani Volpe schiera De Lucia in porta, linea a 4 con Zappella, Pellizzer, Chiosa, Barlocco, a centrocampo Di Cosmo, Rada e Tascone con Meazzi a supporto di Merkaj e Zamparo. Nel secondo tempo spazio per Clemenza, Tenkorang, Faggioli, Morosini, Parodi, Palmieri, Favale, Dessena, Reali e Corbari.

Appuntamento per il primo match ufficiale domenica 4 settembre, alle ore 14.30, allo Stadio Comunale contro la Torres. Iniziano gli impegni ufficiali e per gli uomini di Volpe non si scherza più.