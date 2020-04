Personale comune Sestri Levante: test covid-19 tutti negativi

Il Comune di Sestri Levante ha scelto di fornire ai propri dipendenti uno strumento di screening utile a monitorare il proprio stato di salute. Si sono conclusi nei giorni scorsi i test utili a riscontrare eventuali positività alla ricerca degli diretti verso il virus SARS-CoV-2, responsabile del Covid-19.

Gli esami hanno coinvolto circa 60 dipendenti comunali che non hanno potuto effettuare la propria prestazione lavorativa da casa oppure personale il cui lavoro necessita comunque di vari rientri presso il proprio ufficio.

I test effettuati fino a ora hanno dato esito negativo e hanno coinvolto i servizi di Polizia Municipale e Segnaletica, Nettezza Urbana, Messi Comunali e URP, alcuni dipendenti presenti a rotazione negli uffici, inclusi alcuni Dirigenti e Amministratori Comunali: mano a mano che i restanti dipendenti e Amministratori rientreranno presso i propri uffici avranno la possibilità di effettuare il test. Gli esami si sono svolti nelle mattinate del 9, 10 e 14 aprile.

«Come Ente datore di lavoro ̶ commenta la Sindaca Ghio ̶ abbiamo ritenuto doveroso fornire ogni strumento possibile per la tutela della salute dei dipendenti e di quella delle relative famiglie, a partire dallo smart working in tutti i casi possibili, alla fornitura di mascherine e gel igienizzanti, alla scelta di effettuare i test sierologici per verificare l’eventuale presenza del virus.

Anche io che come Sindaca, per portare avanti il nostro operato ho necessariamente continuato a frequentare gli edifici comunali, mi sono sottoposta al test: ho ritenuto importante controllare lo stato di salute di tutti noi che, per ragioni e in modi differenti siamo costretti a continuare a uscire, anche per non costituire un veicolo di contagio per le persone con cui veniamo a contatto.

̶ Conclude la prima cittadina di Sestri Levante ̶ un momento molto delicato per tutto il sistema sanitario ma anche dal punto di vista psicologico per chi deve recarsi al lavoro: sono convinta sia nostro dovere aumentare il monitoraggio della salute dei dipendenti, sia attraverso la riduzione delle presenze nelle sedi comunali che attraverso lo screening di chi deve invece essere presente.

L’obiettivo di questo tipo di impostazione è quello di effettuare un lavoro di prevenzione e non di rincorsa, mitigando gli eventuali contagi da asintomatici e proteggendo di riflesso non solo i dipendenti stessi ma anche le famiglie e le persone con cui vengono a contatto.» ABov.