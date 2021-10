Per la 13esima volta di fila, manifestazione No green pass a Genova

Oggi, per la 13esima volta di fila, si svolge a Genova come in altre città italiane, una manifestazione contro il Green pass. Questo dopo tutte le manifestazioni di ieri tutta Italia nel giorno della partenza del Green Pass obbligatorio per tutti i lavoratori per acceder sul luogo di lavoro.

I “No Green pass” composti da vari comitati fra cui Libera Piazza Genova, Comitato liberi cittadini Genova, si sono dati appuntamento in piazza De Ferrari alle ore 16 per parlare e discutere degli argomenti oggetto della manifestazione. Fra gli ospiti si sarà anche Ilaria Bifarini, economista ed autrice del libro “Il grande rese. Dalla pandemia alla nuova normalità”.

Alle 18, poi, il consueto corteo per le strade genovesi.

Sul canale Telegram di Libera piazza Genova si Legge: “smettetela di pensare che la battaglia si combatta via chat, a colpi di link ed opinioni, o che basti un singolo “giorno del giudizio” per mettere tutto in ordine. E non basta nemmeno scendere in piazza isolatamente, seguendo la corrente. Serve organizzarsi, prima di tutto in tutti i municipi.

Volete aiutare i portuali e tutti gli altri cittadini? Iniziate ad organizzarvi nella vostra zona. Svegliatevi, nessuno combatterà la nostra battaglia se non noi stessi.”… “Mentre si continuano a bloccare i varchi portuali, e invitiamo chi può ad unirsi ai picchetti, alle 16 avremo la consueta manifestazione cittadina, per poi procedere a corteo. In base alle informazioni che verranno dal porto manderemo singolarmente gruppi di persone ad aiutare. Il corteo *ci sarà*, facciamo vedere alla città che ci siamo, che la lotta è ovunque, non solo al porto.”

In tutta Italia anche oggi si svolgeranno analoghe manifestazioni, mentre prosegue il presidio dei portuali a Trieste.