Paura da lockdown? Folla a passeggio nel centro di Genova

Toti: Vogliamo vanificare ogni sforzo?

Se da una parte spiagge e litorali da Voltri a Nervi, ieri, erano vuoti con la presenza delle forze dell’ordine, nel centro di Genova, in via XX Settembre, via San Vincenzo, Centro Storico, ma anche nella zona di Marassi, c’era tanta gente.

Anche al Mercato Orientale, in mattinata è stata segnalata la presenza di diverse persone, anche anziane, a far la spesa, creando assembramento.

I negozi, aperti erano semi vuoti, mentre la gente era a passeggio.

Forse la paura di un possibile lockdown generalizzato da parte del Governo che non ascolta le Regioni, ha avuto un effetto contrario, con le persone che si sono riversate nelle strade per “l’ultimo weekend di libertà”, forse.

Sta di fatto che siamo in zona arancione e da parte di tanti non sono state rispettate le “regole” del caso.

A scriverlo anche il presidente della Regione Toti su Facebook che evidenzia come “in questo primo weekend in zona arancione, l’impegno e il rispetto delle regole deve essere massimo da parte di tutti e oggi purtroppo così non è stato. Ho visto immagini in tante vie delle nostre città che non mi sono piaciute, con gente assembrata che passeggiava come se nulla fosse. Vogliamo finire in zona rossa? Vogliamo un nuovo lockdown totale?”… “ll contagio sta rallentando, l’Rt sta scendendo, vogliamo vanificare ogni sforzo?”