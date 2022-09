Parte il Festival “Le strade del Suono”: Liguria Notizie “Media Partner” dell’importante manifestazione

E’ stata presentata ai Giardini Luzzati giovedi15 settembre la decima edizione del “Festival Le Strade del Suono”, in programma in diversi teatri di Genova, Camogli e Finale Ligure a partire dal 24 settembre sino al 3 dicembre 2022.

Ce ne parla Matteo Manzitti, Direttore Musicale dell’Eutopia Ensemble e Direttore Artistico del Festival: “Rispetto alle altre edizioni in questa si realizza un salto in avanti come si comprende già dall’accostamento tra Eutopia dove EU significa passare oltre e Utopia in cui U indica il vuoto, l’impossibilità. La sfida è quella di portare nell’ambiente culturale genovese, ma anche oserei dire nazionale, un comparto musicale che notoriamente trova poco spazio come quello della classica contemporanea. Un settore vivace a Milano, ma che conta solo una manciata di location attive in tutta Italia, al contrario delle vicine Francia e Svizzera in cui i Festival di questa impronta sono molto seguiti. Ci proponiamo dunque la diffusione di un repertorio solo apparentemente ostico, che invece può favorire una condivisione importante con i giovani, compresi i giovanissimi, e un incremento attivo della partecipazione sociale. La nostra parola d’ordine è integrare”.

Il Festival Le Strade del Suono, ha una sua storia molto interessante. E’ stato fondato nel 2012 dall’Ensemble Eutopia, e per questo primo decennale prevede tre mesi di concerti ed eventi speciali a Genova.

“La scelta di programmi attuali – ha continuato Ronzitti – all’insegna della sperimentazione e con diversi protagonisti che non hanno mai partecipato alle Strade del Suono, darà alla collana di eventi previsti una grande e vitale eterogeneità, nel solco di un equilibrio tra ricerca della partecipazione sociale e alta qualità artistica; un equilibrio che da sempre contraddistingue la manifestazione. L’edizione di quest’anno è prevista in diverse sedi quali il Teatro della Tosse, La Claque, il Museo Diocesano, le Ortiche Serre di S. Nicola, Palazzo Ducale, Galleria D’Arte Share Evolution, Chiesa di S. Maria del Prato, Teatro dell’Arca e Sociale di Camogli. Un modo di riscoprire i poli gravitazionali della cultura genovese con musicisti che si sono fatti notare sul panorama nazionale ed internazionale oltre che tramite prime assolute”.

Si parte con “E-utopia Late Night Show”, in programma al Teatro della Tosse di sabato 24 settembre dalle 18.30. Si tratta di un evento multiplo e vario che vedrà proprio la prima nazionale di “Love Story” di Francesco Filidei, brano per carta igienica eseguito su un materiale compostabile e biodegradabile.

Il concerto si chiuderà con l’esecuzione di “Double Sextet” di Steve Reich, danzato dalla Compagnia Deos di Giovanni Di Cicco.

Il giorno dopo, domenica 25 settembre dalle ore 17 al Chiostro del Museo Diocesano di Genova, un altro evento di grande interesse: l’esecuzione, a cura dell’Ensemble Zaum, di “Persephassa” di Iannis Xenakis, imponente costruzione musicale per sei percussionisti che vedrà la sinergia con diverse istituzioni culturali (Festival Aperto di Reggio Emilia, Gog, Fondazione Architetti di Genova) per ricordare a tutto tondo la figura del compositore architetto, appassionato studioso dell’antichità.

Liguria Notizie, scelta quale media Partner dell’importante manifestazione, terrà informati i Lettori sul programma previsto.

FRANCO RICCIARDI